Beszakadt két gyerek alatt az Ipoly jege

Vasárnap délután kaptak riasztást a nagymarosi önkéntes tűzoltók, hogy Szobnál beszakadt az Ipoly jege két gyerek alatt. A Facebook-poszt szerint szerencsére egy arra sétáló helyi lakos észrevette, hogy ketten segítségért kiáltoznak a vízből.

A két gyereket azonnal kihúzta a vízből, majd hívta a segélyhívót.

„A mentőkkel, rendőrökkel és Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltósággal közösen a sokkos és enyhén hipotermiás állapotban lévő gyerekeket a jégről a mentőautókhoz vittük, akiket kórházba szállítottak” – írják a nagymarosi önkéntes tűzoltók, akik mindenkit arra kérnek, hogy ne menjenek a befagyott folyók és tavak jegére, mert nem biztonságos.

8:50 - Frissítés: A Katasztrófavédelem közlése szerint a 13 éves és a 15 éves lányokat a kórházban visszamelegítették, fagyási sérüléseket nem szenvedtek, már vasárnap este hazamehettek a kórházból.