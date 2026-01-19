Csődközelbe került a BestByte

Saját kezdeményezésre nem nyilvános szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen a Fővárosi Törvényszéken: ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendeltek el az érintett hitelezők egy részére, összesen 125 hitelezőre – vette észre a Forbes a Sell szaklap múlt heti értesülését.

A Forbes úgy tudja, problémákkal küzd a műszaki áruházlánc, és a fizetésképtelenség elkerülésére a cég konkrét lépéseket ígért a beszállítók felé, a szerkezetátalakítás részeként pedig boltokat zár be és dolgozókat küld el. A bírósági dokumentumok szerint a cég 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése komoly likviditási nyomást gyakorolt a működésére. A Sell azt is írja, hogy a csődhelyzet elkerülése érdekében a BestByte érdemben csökkentené a készletszintjét, és stabilizálná a cashflow-t, de a lánc további sorsáról a hitelezői egyeztetések és a bíróság dönt.

A Wolf Health Kft.-n keresztül a BestByte közvetett tulajdonosa Fabó György Pál, aki a Telex szerint a volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós közeli embere. A PwC Magyarország e-kereskedelmi listája szerint 2024-ben a BestByte a 11. legnagyobb forgalmú e-kereskedő volt a magyar piacon, a kizárólag magyar tulajdonú online szereplők között pedig az ötödik.