Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten

Dánia és Grönland azt javasolja, hogy a NATO indítson felderítő missziót a szigeten – ismertette hétfő este Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter oldalán Brüsszelben, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztettek.

Dán katonák Nuuk kikötőjében Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix via AFP

A dán DR közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a védelmi miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok fontos Európa biztonsága szempontjából. „Javaslatot tettünk, a főtitkár tudomásul vette, és reméljük, hogy most már meg tudjuk határozni a megvalósítás kereteit” – nyilatkozta Poulsen a dán televíziónak. „Sok dolog van, amit Európa nem képes egyedül megcsinálni. Az amerikai elnöktől származó egyes kijelentések azonban igazán fájnak” – mondta továbbá.

A NATO-főtitkár az X-en mindössze annyit írt, hogy Lund Poulsennel és Motzfeldttel megvitatta az Északi-sarkvidék régiójának jelentőségét. „A jövőben is szövetségesekként fogunk együttműködni e fontos kérdésekben” – hangoztatta.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva többször is közölte: arra törekszik, hogy az Egyesült Államok teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett. Azt is világossá tette, hogy nem tartja elegendőnek a Dániához tartozó sziget NATO általi védelmét. (via MTI, The Guardian)