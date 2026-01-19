Fukuyama: Európának most kell kiállnia Trump ellen

Francis Fukuyama amerikai politikai gondolkodó szerint az Európai Uniónak nem szabad meghátrálnia Donald Trump legújabb vámfenyegetései előtt. A Stanford University kutatója úgy véli, hogy az amerikai elnök február 1-től bevezetendő 10 százalékos vámjai – amelyek júniustól 25 százalékra emelkedhetnek, ha az érintett nyolc európai állam nem támogatja Grönland „megszerzését” – az eddigi legagresszívebb lépést jelentik az Egyesült Államok részéről.

Fukuyama szerint Trump nem tréfál, és az európaiaknak végre határozottan kellene fellépniük vele szemben. Úgy fogalmazott: „Trump alapvetően egy zsarnok (bully), aki uralkodni akar mindenki felett. Aki enged neki, annak a gyengeségét megveti.” A politológus emlékeztetett arra, hogy az EU eddig sokszor próbálta kiengesztelni az amerikai elnököt különféle engedményekkel és hízelgéssel, személyes ajándékokkal de szerinte ez az út „végképp kudarcot vallott”.

Francis Fukuyama 2022. október 6-án Kölnben. Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

A szerző bírálta azt is, hogy az unió korábban elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot európai termékekre, anélkül hogy válaszintézkedéseket hozott volna. Szerinte Európának egységes álláspontot kellene képviselnie, és „meg kellene mutatnia, hogy nem lehet zsarolni”.

Könnyen lehet egyébként, hogy Fukuyama nyitott ajtókat dönget: egyre több európai vezető sürget komoly ellenintézkedéseket, már egy 93 milliárd eurós vámcsomag is tervben van a Financial Times szerint.

„Miért gondolja bármelyik európai, hogy Grönland feladása megnyugtatja Trumpot? Később egyszerűen visszatér, hogy még többet kérjen” – írja Fukuyama.

A politológus úgy látja, Európa tévesen hiszi, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciáira támaszkodhat, hiszen „Trump Amerikája már bebizonyította, hogy nem megbízható szövetséges”. Emlékeztetett: Washington gyakorlatilag magára hagyta Ukrajnát, és új nemzetbiztonsági stratégiájában már nem Európát, hanem a nyugati féltekét tekinti elsődleges prioritásnak.

Ugyanakkor Fukuyama arra is emlékeztetett, hogy azok az országok – Kína, India és Brazília –, amelyek 2025-ben szembeszálltak Trump politikájával, végül jól jártak, és vezetőik támogatottsága növekedett. A politológus szerint Európának is emlékeznie kell arra, hogy „Trump nem Amerika”, és ez már a novemberi félidős választásokon is megmutatkozhat.

Fukuyama azt írja, hogy a világnak most lehet, hogy vállalnia kell a gazdasági visszaesés kockázatát is, amikor fellép az amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlása ellen. „Egy olyan politikust, aki a kereskedelmet fegyverként használja területszerzésre, meg kell tanítani a fájdalmas leckére” – zárta írását.