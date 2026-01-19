Guatemalában rendkívüli állapotot hirdettek

Guatemala elnöke vasárnap rendkívüli állapotot hirdetett az országban, hogy növelje a hatóságok hatáskörét a bandákkal szemben, amik az elmúlt napokban nyolc rendőrt öltek meg és több börtönt is elfoglaltak.

A támadások, lázadások és túszejtések három börtönben történtek, válaszul a hatóságok döntésére, miszerint a bűnszervezetek vezetőit egy szigorúan őrzött börtönbe szállítják át, és arra, hogy a hatóságok nem voltak hajlandók visszavonni ezt a döntést.

„Úgy döntöttem, hogy a guatemalaiak védelmének és biztonságának szavatolása érdekében 30 napos rendkívüli állapotot hirdetek az egész országban" – jelentette be Bernardo Arevalo államfő. Az intézkedéssel felfüggesztik a gyülekezési és tüntetési jogot, és lehetővé teszik a bírói parancs nélküli letartóztatásokat és kihallgatásokat. Az intézkedést most a parlamentnek kell ellenjegyeznie, ahol az ellenzék rendelkezik többséggel.

Arevalo azt is bejelentette, hogy a rendőrség átvette az irányítást a három börtön felett, ahol a bandatagok szombat óta 46 embert tartottak túszul.

A Barrio 18 és a Mara Salvatrucha bandák, amiket az Egyesült Államok és Guatemala terroristáknak minősít, guatemalai területek ellenőrzéséért versengenek, ahol kereskedőket, fuvarozókat zsarolnak. Akik nem hajlandók fizetni, azokat megölik. Gyilkossággal, zsarolással és kábítószer-kereskedelemmel vádolják őket. Szombat reggel óta a bandák tagjai 45 őrt és egy pszichiátert ejtettek túszul az ország három börtönében, hogy kikényszerítsék a vezetők átszállítását a kevésbé szigorú börtönökbe. (MTI)