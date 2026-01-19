Itt egy újabb kormányzati állítás a nagy hangon bemondott, de továbbra sem létező amerikai gazdasági védőpajzsról

Újabb mondás van most az állítólagos „amerikai pénzügyi védőpajzs” mibenlétével kapcsolatban.

Először Orbán Viktor a novemberi Trump-látogatásról hazafelé tartó repülőn bejelentette, hogy:

„Bizonyos Magyarországgal szemben alkalmazható brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők. Tehát az, hogy nekünk van egy pénzügyi védőpajzsunk, ez jó néhány velünk szembeni brüsszeli tervet likvidál. Nem is érdemes ezen gondolkodni. Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni. Ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.”

Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban 2025. november 7-én. Fotó: Saul Loeb/AFP

Majd két nappal később, az ATV-ben már úgy fogalmazott:

„Lehívhatjuk, amikor akarjuk, és olyan formában, amiben akarjuk. (…) Én abban állapodtam meg az elnökkel, szintén kezet fogtunk erre, hogyha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, ami akkor éppen alkalmas lesz abból a négy-ötből, ami ma nemzetközileg ismert, transzparens és látható, közismert, abból lehívhatjuk, használhatjuk, amire szükségünk van, persze úgy, hogy előtte majd megint tárgyalnom kell vele.”

Miután Donald Trump nyilvánosan közölte, hogy Orbán kért, de nem kapott védőpajzsot, Szijjártó Péter december 9-én azt mondta:

„Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki. Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.”

Orbán Viktor a január eleji, lebutított sajtótájékoztatóján már úgy fogalmazott:

„Ezért is állapodtam meg az amerikai elnökkel, hogy lesz ilyen védőpajzs, én kértem ilyen védőpajzsot, olyan, ami Magyarország számára meg az USA-nak is egyszerre elfogadható lett volna, nem állt rendelkezésre. Abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot, amire Magyarországnak szüksége van, és amit az amerikaiak meg tudnak, és meg akarnak adni. Ez a munka zajlik. Ezt a munkát a külügyminiszter irányítja.”

Ezt az összevissza beszélést sikerült most Orbán Balázsnak megfejelni az Indexnek adott interjújában ezzel:

„Igen, a kérdés bármikor lezárható, ha a helyzet úgy kívánja. Ha szükség van rá, lesz segítség. Most éppen nincs szükség rá, de ez bármikor változhat, mert a spekuláns üzleti körök és brüsszeli intézmények folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogy borsot törjenek Magyarország orra alá. Az ezzel szembeni védekezésben immár nem vagyunk egyedül. Ez megnyugtató.”

Ez pedig egy videó arról, hogy az AC/DC Shoot to Thrill című számára teremfocizik Orbán Viktor politikai igazgatója: