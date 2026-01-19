Jelenleg csak a belgrádi követségen lehet menedékjogot kérni Magyarországtól – ez derült ki a Helsinki Bizottságnak a külügy ellen indított perében

A Magyar Helsinki Bizottság közadat-pert indított a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) ellen, mert a minisztérium megtagadta a menekültügyi eljárásokra vonatkozó statisztikai adatok kiadását. A Fővárosi Törvényszék most nem jogerősen kimondta, hogy a minisztériumnak ki kell adnia ezeket az adatokat, mivel jogsértően tagadta meg azokat.

A per során kiderült, hogy Magyarországon a menedékkérelem benyújtásának egyetlen tényleges lehetősége jelenleg az úgynevezett nagykövetségi eljárás, és azon belül is gyakorlatilag csak a belgrádi magyar nagykövetségen lehet ilyen szándéknyilatkozatot tenni. Ezt követően az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bírálja el az ügyet, és ha az pozitív, a KKM egyszeri beutazásra jogosító okmányt ad ki.

A minisztérium egyébként 2020 óta vezette be ezt a rendszert, amely elvileg még a kijevi nagykövetségen is működhetne, de technikai okokra hivatkozva ott gyakorlatilag soha nem fogadtak be kérelmet. Így a bírósági ítélet szerint a menedékjog benyújtása – a határon belüli kérelmezés megszűnésével – a világon jelenleg egyetlen helyen, Belgrádban lehetséges Magyarország esetében.

A Helsinki Bizottság szerint ez a gyakorlat lényegében felszámolja az Alaptörvényben garantált menedékjogot, mert külföldön, így egyedül Belgrádban kell kezdeményezni azt, miközben Magyarország területén vagy más nagykövetségeken erre nincs lehetőség főszabályként.

belföld Fővárosi Törvényszék belgrád menedékjog magyar helsinki bizottság Külgazdasági és Külügyminisztérium