Kitűzték a fekete zászlót Egressy Mátyás gimnáziumára

Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli és nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, a fiú iskolájára kitűzték a fekete zászlót. A Klubrádió és az RTL beszámolója szerint az iskolában megemlékeztek a fiúról, egy asztalra kirakták a fényképét és mécseseket gyújtottak előtte. A beszámoló szerint a fiú osztálytársai az emlékasztal előtt ültek feketébe öltözve, néma csendben.

Az MTK Park Teniszklub, ahol a fiú játszott, vasárnap feketére változtatta a profilképét.

Fotó: Kiss Bence/444

Egressy Mátyás január 17-én hajnal 2 körül tűnt el. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A rendőrség szombat délután 6 körül tette ki az első közleményét arról, hogy keresik Egressy Mátyást.

A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, több szervezet és civilek is a fiú keresésére indultak, és nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy vélték látni a zavartan viselkedő fiatalt.

Kelenföldre kellett volna mennie

A Blikknek az édesapa, Egressy Attila vasárnap délelőtt arról beszélt, barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban.

A 907-es éjszakai busszal kellett volna hazamennie Kelenföldre. Az apa úgy véli, a fia zsebeit kipakolhatták, a mobilja ugyanis Kelenföldön jelzett legutóbb (azt, hogy a mobilt ellophatták, lényegében megerősítette egy 16 éves tanú is, ő hajnalban látta a fiút az Örs vezér terén, ahogy a telefont kereste).

Egressy Attila azt mondta, azt is tudják, hogy a fia a járművön elaludt, és hajnal 4 körül az Örsön leszállították anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna neki. A térfigyelő kamerákon látszott, hogy a fiatal HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött Budapestre. Metróval 6 után pár perccel elment a Kossuth térre, majd az apa szerint átment a Lánchídon reggel fél 7-kor.

Fals információk terjedtek

Vasárnap délutánra több szervezet nagyszabású keresést szervezett az utolsó biztosnak tűnő észlelés helyszínére. A keresésben részt vevő Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület azt írta, legalább 100 ember jelent meg a helyszínen, akik az eligazítást követően elkezdték keresni a fiút. „Este hat óra körül jött a jelzés, hogy a Havannán látták, de menekül. Ekkor mindenki a helyszínre robogott. Különböző helyszínekről jött észlelés, hogy éppen merre látták. Később kiderült, hogy ezek a jelzések fals információknak bizonyultak. Csak reménykedni tudunk, hogy valaki/k nem szándékosan próbálták félrevezetni a kereső csapatokat, mert az nagyon szomorú és egyben felháborító lenne” – írták.

A keresésben szintén részt vevő HELP Mentőkutyás Egyesület hétfőn arról írt, hogy a keresést felfüggesztették.

Vasárnap késő este az egyik keresőcsoportban arról posztoltak, hogy megtalálták a fiút, majd a csoportot kedd reggelig lezárták. Pár órával később kiderült, ez is fals információ volt.

A keresésbe aktívan bekapcsolódó Billog burgerező tulajdonosa, Szilágyi László vasárnap a hozzá eljutó információk alapján a fiú halálhíréről posztolt, amiért hétfőn egy másik posztban elnézést kért.

Az Index vasárnap este arról írt, hogy a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amit egy dunai hajó kamerája rögzített. A videón az látható, hogy vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy ember. A Blikk hétfőn arról írt, hogy a híd közepén találtak egy kulcscsomót, amit a fiú édesapja azonosított, és arról is, hogy arról van csak felvétel, hogy a fiatal felmegy a hídra, de arról nincs, hogy le is megy róla.

Megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy valóban van-e olyan felvétel, ami szerint valaki a Dunába esett vasárnap reggel, és tényleg a fiú kulcsát találták-e meg a hídon, illetve feltételezhető-e, hogy ő zuhant a vízbe, de a kérdéseinkre nem válaszoltak, csak elküldték a közleményt arról, hogy továbbra is keresik őt.

A rendőrség hétfő reggel arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valakinek van információja az eltűnt fiatalról, ne a Facebookra posztoljon, hanem hívja őket. Azt is hozzátették, hogy Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban minden bejelentést, információt ellenőriznek, de ezeket nem kommentálják.

Ami a Lánchídon történik, azt kamerák rögzítik

A Lánchídon is vannak kamerák, a Fővárosi Közgyűlés még 2023-ban döntött ezek kihelyezéséről. A Fővárosi Önkormányzat sajtóosztályától megtudtuk, hogy 2024 január 24-ig 14 darab kamerát szereltek fel a hídra, valamint a híd két végén a Budapest Közút forgalomfigyelő kameráit közterület-figyelő kamerává minősítették át, vagyis 16 kamera üzemel jelenleg is a hídon.

„A kamerák üzembe helyezéséről 2024 januárjában a Budapesti Rendőr-főkapitányságot hivatalosan értesítettük. Minden olyan esetben, amikor a rendőrség kamerakép kimentését kéri, azt a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság jogszerűen átadja a rendőrség részére” – írták.

Visszakérdeztünk, hogy a vasárnap reggeli incidensről is bekérték-e a rendőrök a felvételt, mire annyit közöltek, hogy erre a rendőrség adhat választ.

Az Ötkert szerint szombat hajnalban semmi rendkívüli nem látszott

A történtek után az Ötkert azonnali bezárását követelte Király Nóra, a Fidesz csepeli képviselő-jelöltje. A szórakozóhely is kiadott egy közleményt. Aszerint a péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintették, és a kamerafelvételek alapján a 18 éves fiú külső beavatkozás nélkül, önállóan hagyta el a szórakozóhelyet.

„Távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé” – írták.

Hozzátették azt is, hogy a hatóságokkal teljeskörűen együttműködnek, minden információt átadnak, és arra kérik a közvéleményt, hogy a hivatalos eljárások lezárultáig ne vonjanak le megalapozatlan következtetéseket.