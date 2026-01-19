Kormánypártokhoz közeli szervezetek kapták a legtöbb pénzt a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain

A Nemzeti Együttműködési Alapot (NEA) azért hozták létre 2014-ben, hogy közhasznú szervezeteket támogasson. Az alap által kiosztott támogatásokat az Átlátszó elemezte ki, és arra jutottak, hogy a legtöbb pénzt elnyerő 10 szervezet többsége valamilyen módon kötődik a kormánypártokhoz, az első három mind kormányközeli.

A NEA a Miniszterelnökség felügyelete alatt álló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez tartozik, és a lap szerint működésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kulcsszereplő. Mellette fontos szerepet játszik még Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is. A NEA több más irányító posztján is kormányközeli emberek vannak.

Az elmúlt tíz évben a legtöbb támogatást, 69,4 millió forintot az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület kapta. Az egyesület célja, hogy segítse erdélyi magyar fiatalok szülőföldön való boldogulását. Az egyesület alapító tagja Kiss András, aki egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióban ülő tagja is. Kiss András továbbá az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, azaz a KDNP ifjúsági szervezetének alelnöke is. A szervezet több más állami szervtől is kap támogatást, köztük a Magyar Falu Programtól és az MVM-től is. Az egyesület rendezvényein a meghívott vendégek többnyire fideszes politikusok.

A második helyezett az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 67,5 millió forinttal. Ez a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez (NOE) köthető szervezet. A NOE elnöke, és egyben az Ága-Boga egyesület alapítója Kardosné Gyurkó Katalin 2024-ben a Fidesz érdi polgármester-jelöltje is volt. 2020-ban az érdi egyesület akkori elnöke, Bogatin Attila a korábbi érdi fideszes polgármesterrel, T. Mészáros Andrással közösen kampányolt.

A harmadik legtöbb támogatást a NEA-tól az Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület kapta, összesen 59,5 milliót. Ennek a szervezet több eseményt a Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel közösen szervez, és számos állami szervtől, köztük a KDNP-s pártalapítványától, a Barankovics Alapítványtól is kap támogatást.