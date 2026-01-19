Norvégiában ezreket értesítettek, hogy háborúban a hadsereg lefoglalhatja a javaikat

Norvégiában több ezren kaptak a hadseregtől levelet arról, hogy háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat. A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le – szigorúan háború esetén – a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.

Norvég katonák a norvégiai Orkanger-kikötőben 2024. december 4-én. Fotó: Ole Martin Wold/NTB/AFP

A tervek szerint idén kb. 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, de ez „békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár”: az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések kb. kétharmada csak az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása.

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke szerint a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívül fontossá vált az utóbbi években, Norvégia biztonsági helyzete utoljára a II. világháború idején volt ilyen ingatag. „Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és – legrosszabb esetben – a háborúra is” – mondta. Szerinte a levelek fokozzák a felkészültséget, és „csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén”.

A magát a NATO „szemének és fülének” tartó Norvégiának közös tengeri határa és 198 km-es szárazföldi határa is van Oroszországgal. (MTI)