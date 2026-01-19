Orbán azt mondta a fideszes polgármestereknek, hogy ha nem állnak bele a választási küzdelembe, veszít a Fidesz

„Ezt a választást nektek kell megnyernetek, a trombitát nektek kell fújni. Úgy áll a helyzet, hogy a 26-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők és képviselők (…) hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe. Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem” – mondta Orbán Viktor a Fidesz önkormányzati fórumán, és arra kérte a párt vidéki politikusait, hogy érezzék át ezt a felelősséget.

Orbán Viktor Az önkormányzatok a mi erőnk című, országos fideszes önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán – aki a választások utánra önkormányzati reformot ígért – azt mondta, Budapest a kétharmadhoz kell, a győzelemhez pedig a vidék kell, mert ott van „a Fidesz-KDNP szívcsakrája”. A Tisza Pártra utalva úgy fogalmazott: „meglepődök, hogy honnan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány, országgal való ismerkedést szolgáló körutat tett az országban, vállalkozzon az ország kormányzására”. „Ez egy komoly dolog” – ismételte el kedvenc mondatát. Orbán szerint Budapesten különösképpen, de vidéken is van „revansista elit”, akik kiszorultak a hatalomból és vissza akarnak térni, „bosszút akarnak állni”.

Orbán azt mondta, miután a kormány orvosolta az ország nyugati és fele közötti lemaradást, a következő tíz évben az északi és a déli fele között kialakult különbségeket kell megoldania. A miniszterelnök azt állítja, hogy a Tisza Párt eddig bemutatott szakértői alapján a bankadót és a rezsicsökkentést is el akarja töröltetni Brüsszel, és Orbán szerint így kéne nézni a szolidaritási adót is (ami miatt Budapest csődközeli helyzetbe került).

Végül beszélt az orosz–ukrán háborúról, azt állítva, hogy Európát ma valójában egy német háborús trojka irányítja: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, aki Orbán szerint a legnagyobb háborús uszító. Orbán azt, hogy az orosz hadsereg halomra gyilkolja az ukránokat a hódító háborújában, így értékelte:

„Amikor úgy döntenek Brüsszelben a derék háborúpártiak, hogy adunk 90 milliárd eurót, az azt jelenti, hogy előállítunk 800 ezer hadirokkant vagy halott embert Magyarország szomszédjában.”

Végül azt mondta, hogy amíg a másik oldal üvöltözik, öklöt ráz, hőbörög, fenyeget, revansról beszél, börtönökről meg egyebekkel, addig ők a választást meg fogják nyerni őszintén, fegyelmezetten, komoly testtartással.

