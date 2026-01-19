Súlyos vonatbaleset Spanyolországban, legalább 21 ember meghalt

Vasárnap este Spanyolország déli részén egy vonatbalesetben legalább 21 ember meghalt, a BBC azt írja, több mint 30 ember került kórházba. A baleset Adamuz és Cordoba közelében történt, amikor egy Malagából Madridba tartó nagysebességű vonat kisiklott és áttért egy másik vágányra, ahol összeütközött egy másik, Madridból Huelvába tartó vonattal.

Fotó: @ibuprofeno600mg via X/@ibuprofeno600mg via REUTERS

A Malagából induló vonatot üzemeltető magánvasúttársaság, az Iriyo szerint körülbelül 300 utas utazott az első kisiklott vonaton, a Renfe által üzemeltetett másik vonaton pedig körülbelül 100 utas volt. Az andalúz mentőszolgálat szerint legalább 73 ember sérült meg a balesetben. Az X-en arra kérték a baleset túlélőit, hogy a közzösségi médiában jelezzék, hogy életben vannak.

Minden vasúti járatot töröltek Madrid és Andalúzia között. Úgy tudni, hogy a balesetben érintett vonat egy Freccia 1000 volt, ami 400 km/órás végsebességre képes.

Fotó: Leonardo Benassatto/REUTERS

Oscar Puente spanyol közlekedési miniszter a balesetet „rendkívül furcsának” nevezte, amiért a vonat egy olyan egyenes pályaszakaszon siklott ki, amit tavasszal újítottak fel.

A baleset hivatalos oka még nem ismert, a vizsgálat eredményére legalább egy hónapot kell várni.