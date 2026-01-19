Szijjártó Péter szerint nem az EU ügye, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot

A Prágába látogató magyar külügyminisztert kérdezték a grönlandi geopolitikai válsággal kapcsolatban. Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón (11:17-nél) az Egyesült Államok és Dánia közötti ügyről úgy fogalmazott:

„Mi ezt egy kétoldalú ügynek tartjuk, amelynek megoldása a két fél tárgyalásain keresztül lehetséges. Én ezt nem tartom egy európai uniós ügynek, ezért a tegnapi napon is az állandó képviselők tanácskozásán jeleztük, hogy nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását.”

Szijjártó Péter a Fidesz 2026. január 11-i kongresszusán. Fotó: Németh Dániel/444

A dán hatóságok úgy döntöttek, a héten nem vesznek részt a davosi Világgazdasági Fórumon a Grönland körüli, egyre élesedő, a transzatlanti kapcsolatokat megrázó vita miatt.

A vita a hétvégén tovább eszkalálódott, miután Donald Trump elnök azzal fenyegetőzött, hogy az USA vámot vet ki nyolc NATO-szövetséges országból származó termékekre. Ez arra késztette az EU-t, hogy mérlegelje: akár 93 milliárd euró értékű amerikai árura vessen ki vámokat.

Trump szombaton azt mondta, február 1-től 10 százalékos vámot vezetne be, és az júniusban 25 százalékra emelkedne, ha nem születik megállapodás „Grönland megvásárlásáról”. Az elnök azután mondta ezt, hogy az érintett országok közölték: jelképes NATO-haditervezési gyakorlatokat hajtanának végre a félautonóm dán területen, az északi-sarki sziget Kína és Oroszország elleni védelmének jegyében.

De Trump újabban már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat, és azt is vitatja, hogy Grönland Dániáé lenne, hiszen nincs róla papír, és csak annyi történt, hogy „több száz éve egy hajójuk kikötött ott”. Francis Fukuyama amerikai politológus szerint Európának most kellene kiállnia Trump ellen, mert Trump csak az erőből ért, és ha megkapja Grönlandot, még több területet akar majd.

A Szijjártó mellett álló cseh külügyminiszter, Petr Macinka kérdésre válaszolva azt mondta Donald Trump tervezett Béketanácsáról, amibe 1 milliárd dollárért lehetne bekerülni, hogy ez egy nonszensz összeg, és a cseh adófizetőknek nincs erre ennyi pénzük. A szervezetbe – amiben minden döntéshez az elnök, Donald Trump jóváhagyására lenne szükség – az amerikai elnök Oroszországot is meghívta.