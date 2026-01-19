Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 1. fejezet: Miért akar az ember egyáltalán állatot?

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

Az első részben megismerkedhetünk egy diófacincér balsorsával, Gyuszival, a beszélő papagájjal, betekintést kapunk egy kis háziállat történelembe és némi nyelvi elemzést hallhatunk arról, miért vezetjük be a társállat fogalmát a magyar értelmező háziszótárunkba.

A podcast epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

A podcast első 3 része ingyenesen elérhető minden podcast platformon, a 4. epizód és az utána következő részeket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.

Grafika: Szily László / 444