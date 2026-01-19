Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 10-11. fejezet: Alienek a kalickában, Magyar táj magyar kenguruval

hangoskönyv
Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

A hangoskönyv 10. fejezetében a szerző a lakásban és kertben tartható madarak világát mutatja be nekünk, és a baromfiudvar tulajdonosok megismerkedhetnek a tyúkmeditációval. Majd a 11. fejezetben megtudjuk, hogy szabadon élő kenguru populációkkal találkozhatunk Európában is. És hogy Magyarországon miért nem élnek kenguruk? A hangoskönyvből ez is kiderül.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

hangoskönyv idegtartás hangoskönyv szily lászló idegtartás
