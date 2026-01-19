Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 10-11. fejezet: Alienek a kalickában, Magyar táj magyar kenguruval

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.
A hangoskönyv 10. fejezetében a szerző a lakásban és kertben tartható madarak világát mutatja be nekünk, és a baromfiudvar tulajdonosok megismerkedhetnek a tyúkmeditációval. Majd a 11. fejezetben megtudjuk, hogy szabadon élő kenguru populációkkal találkozhatunk Európában is. És hogy Magyarországon miért nem élnek kenguruk? A hangoskönyvből ez is kiderül.
Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.
Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
Kövesd velünk 2026-ot!