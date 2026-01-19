Trump meghívta Putyint is, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz

A Kreml hétfőn azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt meghívták, hogy csatlakozzon Donald Trump amerikai elnök Béketanácsához. Azt is írják, hogy Moszkva tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal ez ügyben.

Vasárnap az is kiderült, hogy Trump Orbán Viktort is meghívta a Béketanácsba. A hírt bejelentő Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Putyin és Trump 2017 júliusában, a G20 hamburgi csúcstalálkozóján. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Kapott már meghívót a kanadai és az ausztrál miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, de az európai vezetők közül is jó néhányan, például Ursula von der Leyen bizottsági elnök.

Trump amúgy azt tervezi, egymilliárd dolláros belépési díjat kér azoktól az állami vezetőktől, akik állandó helyet akarnak az általa kezdeményezett új nemzetközi testületben. A tervek szerint a döntéseket a testületben többségi szavazással hoznák meg, minden jelenlévő tagállam egy szavazattal rendelkezne, de minden döntéshez az elnök jóváhagyása lenne szükséges. Vagyis Trump bármilyen nemzetközi döntést meg tudna vétózni az új testületben. (Reuters)