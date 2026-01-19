Unikornis plüssnyúlba rejtették a drogot

Közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök január 14-én Győrben, az 1-es számú főút és a Bakonyi út felhajtójánál, ahol az egyik megállított autó sofőrjéről az ellenőrzés során kiderült, hogy körözés alatt áll, egyben felmerült annak a gyanúja is, hogy az autóban ülők drogot fogyasztottak.

A rendőrök átvizsgálták az autóban ülő két nő és a két férfi ruháját, majd az autót is. Az autó vezetőülése alatt egy cigisdobozban bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak, majd felfigyeltek egy egyszarvú plüssnyúlra is, ami szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök a plüssből is egy tasaknyi kábítószergyanús anyagot szedtek elő.

A rendőrök összesen 27 gramm fehér, valamint 14,9 gramm barnás színű kristályos kábítószergyanús anyagot foglaltak le, az autót vezető 47 éves nőt, illetve három utasát a helyi rendőrkapitányságon előállították.

A drogteszt a győri nő esetében amfetaminra és metamfetaminra, az utasok közül a 61 éves abdai férfinél metamfetaminra, és a 20 éves győri fiatal esetében amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra pozitív eredményt mutatott. A nyomozók hármójukat drogbirtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. (police.hu)