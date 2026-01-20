200 százalékos pezsgővámmal fenyegeti Trump Macront, mert a francia elnök nem hajlandó csatlakozni a Béketanácshoz

„Senki sem akarja őt, hiszen hamarosan távozik a hivatalából” – mondta Trump újságíróknak, miután tájékoztatták őt arról, hogy Macron francia elnök elutasítja az amerikai elnök meghívását a Béketanácsba.

„200 százalékos vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és csatlakozik” – tette hozzá.

Az elnök közzétette a francia kollégájától származó szöveges üzenetet is, amelyben Macron meghívta Trumpot csütörtökre, hogy vacsorázzon Párizsban, és találkozzon Ukrajna, Szíria, Dánia és Oroszország képviselőivel.

„Nem értem, mit csinál Grönlandon” – írta Macron Trumpnak az üzenetben, amelyet egy francia tisztviselő is megerősített.

Fotó: THIBAULT CAMUS, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Miközben ezen a héten tartják a davosi Világgazdasági Fórumot, Trump viták sorozatát szítja az európai vezetőkkel. Nyolc országot fenyegetett meg vámokkal, amiért ellenzik a követelését, hogy Dánia adja át Grönlandot az Egyesült Államoknak. Támadta Norvégiát is, amiért megtagadta tőle a Nobel-békedíjat (amelyet nem a norvég kormány ítél oda), most pedig arra próbálja kényszeríteni Franciaországot, hogy csatlakozzon az úgynevezett Béketanácsához olyan autokraták mellett, mint Aljakszandr Lukasenka fehéroroszországi elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Trump egyébként Orbán Viktort is meghívta, aki ezt megtiszteltetésnek veszi, és „természetesen részt vesz” a tanács munkájában.

A kezdetben Gáza újjáépítésének felügyeletére létrehozott úgynevezett Béketanács mandátuma gombamód növekszik, és úgy tűnik, Trump eszköznek tekinti azt más konfliktusok megoldására és más nemzetközi események alakítására is.

A szervezet Bloomberg által megtekintett alapító okiratának tervezete szerint Trump lenne az alapító elnök, és hatáskörrel rendelkezne a tagsági döntések felett. A Trump-adminisztráció arra kéri azokat az országokat, amelyek állandó helyet szeretnének a testületben, hogy legalább 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá.

Macron nem tervezi elfogadni a megállapodást – mondta korábban egy, a francia vezetőhöz közel álló személy. Macron úgy véli, hogy a megállapodás túlmutat Gázán – mondta az illető –, és attól tart, hogy az alááshatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Egyúttal azt is kifejezte, Macron elfogadhatatlannak tartja, hogy Trump fenyegetőzésekkel próbálja befolyásolni a francia külpolitikát, és eltökélt szándéka, hogy nem hátrál meg.

Trump azt szeretné, ha a Béketanács teljes alapszabályát és mandátumát csütörtökön Davosban írnák alá – állítják az ügyhöz közel állók. Más meghívottak azonban szintén szkeptikusak.

Franciaország mellett az Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Németország és Kanada is hajlandó elutasítani Trump meghívását a részvételre – állítják azok, akik ismerik a fővárosaikban uralkodó közvéleményt. Trump ezeket az európai országokat is célba vette, amiért támogatásukat ajánlották fel Dániának, miközben az amerikai elnök fokozza a nyomást Grönland ügyében.