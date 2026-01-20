A Sugár Vasedényéből indult, a Shell topmenedzsere lett

  • Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője.
  • A 65 éves menedzser 37 évet adott az életéből a Shellnek, a világ három földrészén dolgozott a cégnél.
  • 2014-től 2024-es távozásáig a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt, 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.
  • Nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser.

Van-e tapasz a finn sebtapaszra? – tette fel a kérdést a Népszava 1988. július 26-án. A szerző a szocializmus végnapjaiban Salvequick sebtapaszt keresett patikákban, majd a gyógyszertári központban és az Egészségügyi Minisztériumban járt utána, hogy miért hiánycikk a finn sebtapasz, és miért mondták több patikában is, hogy jó eséllyel a Shell-benzinkutaknál lehet ilyet kapni. A multicég 1966 óta volt jelen (újra) Magyarországon, első töltőállomásuk az I. kerületi Mészáros utcában nyílt meg.

Az 1949-es államosítás utáni első Shell-kút Budapesten 1966-ban
Forrás: Fortepan / UVATERV

A lap újságírója így jutott el Kapitány Istvánhoz, a Shell-Interag Rt. áruforgalmi főosztályvezetőjéhez, akit a Tisza Párt 37 évnyi shelles pályafutás után a hét végén igazolt le gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőnek. Kapitány a Népszavának akkor elmondta: nem rendelkeznek kizárólagos forgalmazási joggal a Salvequick termékeire, sokkal egyszerűbb a magyarázata annak, hogy miért lehet kapni a Shell-kutakban: „Egyszerűen arról van szó, hogy van pénzünk a külföldi behozatalhoz” – mondta.

Vasedényből Shellbe

Kapitány a nyilatkozat idején alig egy éve dolgozott a cégnél. Előtte a Sugár Üzletközpont Vasedényében volt üzletvezető-helyettes. 26 éves sem volt, amikor egy reklamáló vevő mindenáron egy főnökkel akart beszélni. Kapitány ment ki hozzá, és rögtön meghívta kávéra, majd annyira sikerült megnyugtatnia, hogy rögtön állást is ajánlott neki. A háborgó vevő a magyarországi Shell kereskedelmi vezetője volt.

POLITIKA
