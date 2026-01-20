A Szőlő utcát végképp a rendszer romlottságának szimbólumává emelték a bezárással

A NER-ben nem lehetnek rendszerszintű problémák. Üzleti ügyekkel eleve nem foglalkozunk, de azon kívül is mindig minden rendben, vagy ha valami botrány mégis van, az nem lehet más, mint magánemberek magántörvényszegése, amire a hatóságok a lehető legnagyobb szigorral sújtanak le. „Ha ezt Orbán tudná, nem engedné."
A Szőlő utca is így indult. Van egy ember, aki szigorúan nagykorú nőket futtatott prostituáltként, egyébként pedig a Szőlő utca igazgatója volt. Posztjának nem lehet köze a bűneihez, hiszen a Szőlő fiúintézet, politikusok nincsenek a történetben, különben is, a rendőrség felfigyelt rá, lefülelte, nincs itt igazi látnivaló. Mondta ezt a kormány, élén az igazságügyminiszterrel.
Aztán, ismerjük a történetet, egyre több dolgot ásott ki a független sajtó, egyre jobban haladt előre a nyomozás, és bár valószínűleg még mindig csak egy részét ismerjük az ott történteknek, feltárult egy állami intézményben 14 éven át építgetett sötét birodalom, amelyről hiába próbáltak szólni sokan az illetékes szerveknek, hatóságoknak, nem történt semmi. Még nem tudjuk, miért, talán egyszer kiderül.
Az igazságügyi miniszter gyorsan készített egy jelentést, ami megállapította, hogy „ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.
Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.
A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.
60 embert érint a javító bezárása, a lap szerint senkinek nem ajánlottak más pozíciót.
