A Szőlő utcát végképp a rendszer romlottságának szimbólumává emelték a bezárással

vélemény
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A NER-ben nem lehetnek rendszerszintű problémák. Üzleti ügyekkel eleve nem foglalkozunk, de azon kívül is mindig minden rendben, vagy ha valami botrány mégis van, az nem lehet más, mint magánemberek magántörvényszegése, amire a hatóságok a lehető legnagyobb szigorral sújtanak le. „Ha ezt Orbán tudná, nem engedné."

A Szőlő utca is így indult. Van egy ember, aki szigorúan nagykorú nőket futtatott prostituáltként, egyébként pedig a Szőlő utca igazgatója volt. Posztjának nem lehet köze a bűneihez, hiszen a Szőlő fiúintézet, politikusok nincsenek a történetben, különben is, a rendőrség felfigyelt rá, lefülelte, nincs itt igazi látnivaló. Mondta ezt a kormány, élén az igazságügyminiszterrel.

Aztán, ismerjük a történetet, egyre több dolgot ásott ki a független sajtó, egyre jobban haladt előre a nyomozás, és bár valószínűleg még mindig csak egy részét ismerjük az ott történteknek, feltárult egy állami intézményben 14 éven át építgetett sötét birodalom, amelyről hiába próbáltak szólni sokan az illetékes szerveknek, hatóságoknak, nem történt semmi. Még nem tudjuk, miért, talán egyszer kiderül.

Fotó: Németh Dániel/444
%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
vélemény pintér sándor Magdolna-mosodák fidesz Magyarország Dublin női börtön guantanamó orbán viktor szőlő utcA Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek

„Orbán Viktor miniszterelnök nem foglalkozik üzleti és céges ügyekkel, munkája kizárólag Magyarország köz- és politikai életére irányul”

A miniszterelnök és a török oligarcha, Adnan Polat kapcsolatára lett volna kíváncsi Hadházy Ákos.

Botos Tamás
POLITIKA

Tuzson Bence szerint „idegen titkosszolgálati szál is felmerül” a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Az igazságügyi miniszter gyorsan készített egy jelentést, ami megállapította, hogy „ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Szőlő utca: 14 év érinthetetlenség

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.

Bábel Vilmos
bűnügy

A kormány megpróbálja átírni a fejekben, hogy mi is az a Szőlő utca

Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.

Rovó Attila
POLITIKA

Szőlő utca: a kormány egyre több állítása válik tarthatatlanná

Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.

Herczeg Márk
bűnügy

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet

A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.

Haász János
belföld

Telex: Feldúltan távoztak a Szőlő utca dolgozói

60 embert érint a javító bezárása, a lap szerint senkinek nem ajánlottak más pozíciót.

Windisch Judit
belföld

Obama újra megpróbálja bezárni a guantánamói börtöntábort

Nem akarja utódjára hagyni a feladatot. Szerinte a kínzásairól elhíresült terroristabörtön nem szolgálja az USA nemzetbiztonsági érdekeit.

Horváth Bence
külföld