Az ateisták feljelentették a Hadházy tüntetését harangozással elhallgattatni próbáló templomot

A temlom egy régi fotón.

A Magyar Ateista Társaság feljelentette a Ferenciek terén található belvárosi ferences plébániát, mivel az tavaly szeptember 23-án „folyamatos, rendkívüli harangozással próbálta ellehetetleníteni” Hadházy Ákos tüntetését, ami miatt a feljelentők szerint „a demonstrálók gyülekezési joga sérült.”

Az ateisták nem is titkolják, hogy ez válaszcsapás. A szervezetet ugyanis felháborította, hogy miután a provokatív, a tüntetőket szó szerint elhallgattató harangozás miatt többen kiabálni kezdtek a templom elé kijövő Reisz Péter Pál atyával, a rendőrség négy kiabálóra is pénzbírságot rótt ki, méghozzá „garázdaság és vallásgyakorlás jogának megsértése miatt”. A Magyar Nemzet szerint három további személy ellen személlyel szemben garázdaság miatt folyik eljárás, a kormánylap szerint ők a templom bejáratánál egyházellenes rigmusokat skandálva kiabáltak a pappal, aki kérte, hogy a trágárságok ne hallatsszanak be a misére.

A Magyar Ateista Társaság szerint „azokat ítélte pénzbüntetésre a rendőrség (...) akik a templom papságát jogkövető magatartásra kérték. Ez a gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadság súlyos megsértése.”

Hogy miért?