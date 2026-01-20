Digitális háborúk, valódi fenyegetések

reggel 4
Belföld

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet. Magyar Péter szerint a bezárással a kormány nem tudja eltüntetni az ott elkövetett bűnöket. Az ügyészség és a rendőrség sem ad választ, hogy miért nem rúgták ki a Szőlő utca volt vezetőjét, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Helyzet:van legújabb adásában a politikusok közösségi médiás jelenlétével, a kommentháborúkkal, a digitális honfoglalással foglalkoztunk. Írtunk azokról a Facebook-oldalakról, amelyek az utóbbi időben elkezdtei propagandatartalmakat posztolni, és amik mögött rejtélyes adásvételek sejlenek fel. Orbán azt mondta a fideszes polgármestereknek, hogy ha nem állnak bele a választási küzdelembe, veszít a Fidesz.

Forrás

A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán szerint a bíróság első fokon megállapította, hogy a 2024. áprilisi kirúgása jogellenes volt, és összefüggésben volt a közéleti szerepvállalásával. A Tisza gazdasági szakértője, Kapitány István szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még, hogy

Külföld

Trump már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat. A dán vezetők nem mennek el a davosi Világgazdasági Fórumra. Miközben Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten, Szijjártó Péter szerint nem az EU ügye, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot. Az amerikai elnök meghívta Putyint is, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz. A cseh elnök attól tart, törés következhet be az európai országok között az amerikai nyomásgyakorlás miatt.

Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Riport a fűtés nélkül marad Kijevből: Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Fotó: Győri Boldizsár

Gasztro

Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.

Podcast

Itt az Borízű hang rövid verziója: Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.

Hangoskönyv

Szily László felolvasta a saját könyvét, és most már az egész hanganyag elérhető az előfizetőinknek! „Összeült az állatbíróság! Szily László, a 444 újságírója eddig halakról és gyerekekről írt négy könyvet, így adta magát, hogy az ötödik is az átlagos embereknél kisebb, büdösebb és sokkal többe kerülő lényekről szóljon. Így is lett, az Idegtartás az első kíméletlenül őszinte könyv a háziállatokról.”

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet

A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.

Haász János
belföld

Magyar Péter: A Szőlő utca bezárásával nem tudja eltüntetni a kormány az ott elkövetett bűnöket

Azonnali hatállyal szüntette meg a kormány a javítóintézetet.

Windisch Judit
POLITIKA

Az ügyészség és a rendőrség sem ad választ, hogy miért nem rúgták ki a Szőlő utca volt vezetőjét, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert

Kitérő válaszokat adnak.

Mészáros Juli
belföld
Videó

Vért izzadnak a Fidesz-kampányban, hogy megtanítsák kommentelni a követőket

Mire ment a Fidesz az ősszel meghirdetett digitális honfoglalással? Utol tudják-e érni kommentelésben Magyar Pétert?

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Német Szilvi, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

„Kormányközeli szereplők vették meg az oldalamat, azóta fullba tolják a kretént”

Több Facebook-oldal kezdett propagandatartalmakat posztolni. Sok esetben rejtélyes adásvétel van emögött, beszéltünk olyannal is, akinek állítólag 10 millió forintot kínáltak, de nem adta oda szakmai jellegű oldalát. Nem minden az, aminek látszik, sima bénázástól meg nem értett poénig sok minden tűnhet fideszesítésnek.

Német Szilvi
POLITIKA

Orbán azt mondta a fideszes polgármestereknek, hogy ha nem állnak bele a választási küzdelembe, veszít a Fidesz

„Amikor úgy döntenek Brüsszelben a derék háborúpártiak, hogy adunk 90 milliárd eurót, az azt jelenti, hogy előállítunk 800 ezer hadirokkant vagy halott embert Magyarország szomszédjában” – értékelte a miniszterelnök azt, hogy az orosz hadsereg halomra gyilkolja az ukránokat a hódító háborújában.

Herczeg Márk
POLITIKA

Tarr Zoltán: A bíróság szerint jogellenesen távolítottak el az állami munkahelyemről

A Tisza Párt alelnöke szerint az elsőfokú ítélet megállapította, hogy a 2024. áprilisi kirúgása összefüggésben volt a közéleti szerepvállalásával.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kapitány István szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától

A Szijjártótól kapott kitüntetéséről a Tisza Párt gazdasági szakértője azt mondta, mindig aktívan segítette az aktuális kormányt.

Herczeg Márk
POLITIKA

A szerbek bejelentették, hogy a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól

A tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, és Szerbia is növelte a részesedését.

Kolozsi Ádám, Herczeg Márk, Haász János
energia

Kitűzték a fekete zászlót Egressy Mátyás gimnáziumára

A rendőrség eltűntként tartja nyilván és továbbra is nagy erőkkel keresi Egressy Mátyást.

Windisch Judit
belföld

A napszemüveges Karácsony a napszemüveges Gerendaival jelentette be, hogy féláron lesz a Sziget-bérlet a diákoknak

Már annak, akinek van applikáción keresztül vásárolt BKV-bérlete.

Mészáros Juli
Budapest

2026 idiótája hivatalosan is a Kossuth Rádió

De a szó jó értelmében! A 444 bónusz ajándékként részletesen megmagyarázza a közszolgálati poént.

Szily László
publicisztika

Trump már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat

Az elnök azt is vitatja, hogy Grönland Dániáé lenne, hiszen nincs róla papír, és csak annyi történt, hogy „több száz éve egy hajójuk kikötött ott”.

Keller-Alánt Ákos
külföld

A dán vezetők nem mennek el a davosi Világgazdasági Fórumra

Hiszen az Egyesült Államok elnöke éppen zsarolással és fenyegetéssel igyekszik elvenni tőlük Grönlandot.

Herczeg Márk
külföld

Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten

A dán védelmi és a grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett a javaslatról.

Inkei Bence
külföld

Szijjártó Péter szerint nem az EU ügye, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot

Ezért „nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását” – mondta a külügyminiszter.

Herczeg Márk
POLITIKA

Trump meghívta Putyint is, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz

A hírt a Kreml közölte. Tanulmányozzák a javaslatot.

Keller-Alánt Ákos
külföld

A cseh elnök attól tart, törés következhet be az európai országok között az amerikai nyomásgyakorlás miatt

Petr Pavel attól tart, néhány európai ország az erő érvényesítésének oldalára áll, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét. A saját miniszterelnökének is üzenhetett ezzel.

Inkei Bence
külföld

„Élünk, nem érik el, amit akarnak” – helyszíni riport a fűtés és áram nélkül maradt Kijevből

Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Győri Boldizsár
külföld

Kalória és kapitalizmus – magyaros-parasztos gyomorlövés a Bajcsy-Zsilinszky úton

Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.

Gazda Albert, Szily László
belföld

Borízű hang #253: A hólapátolás Pagininije túléli a Titanicot [rövid verzió]

Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast