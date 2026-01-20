Egressy Mátyás családja közleményt adott ki arról, hogy a fiú valószínűleg a Dunába zuhant szombat hajnalban

Az Mtk Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg a fiú zuhant szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába.

A klub Facebook-oldalán azt írták, „a további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni”.

Hozzátették, hogy Egressy Mátyást „a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad”.

„De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra. Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat” – írták.

Megköszönték a sok segítséget, „amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot”.

A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amit a 18 éves fiatal édesapja azonosított. Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az iskolájára tegnap este kitették a fekete zászlót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését a 18 éves fiúnak, aki január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el. Később állítólag a város több pontján is látták zavart állapotban. Jelenleg már a Dunában is keresik, de a kutatást az újra erősödő jégzajlás nehezíti.

A BRFK korábban azt kérte, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.