Egy amerikai beavatkozás biankó csekket adna az iráni rezsimnek, hogy bármit megtehessen a tüntetőkkel

A teheráni bazárosoktól indultak el december végén azok a tüntetések, amik rövid időn belül egész Iránra kiterjedtek. Bár a rezsim intézkedései miatt nagyon kevés hír jutott ki az országból, az elmúlt évek legnagyobb tiltakozásai lehetnek a mostaniak, amelyek a beszámolók szerint több száz vagy akár több ezer halálos áldozattal járhattak.

Mit lehet tudni a vérbe fojtott iráni tüntetésekről?

Veszélybe került-e a rezsim?

Hogyan működik egy teokratikus köztársaság?

Milyen regionális következményeik lehetnek a tiltakozásoknak?

N. Rózsa Erzsébet és Csepregi Zsolt Közel-Kelet-szakértőkkel beszélgettünk.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

00:35: Bezárt a bazár december végén, a kereskedőktől indultak a tüntetések.

02:56: A bazárosok nem a rendszer ellen tüntettek, hanem a saját gazdasági nehézségeik miatt. 2025 nem volt kifejezetten jó év az iráni társadalomnak.

06:35: Teheráni klímapara és a leszakadó középosztály problémája. A nem jól kezelés következményei.

10:50: Mit követeltek a tüntetők? Sokan sokfélét. Ha valaki nem akar(t) rendszert váltani, azok a bazárosok.

14:35: Az iráni genZ és vallási-etnikai kisebbségek is beszáltak.

16:20: Az otthon maradókról is érdemes beszélni.

19:16: Az iráni vezetés nem homogén, ez látszott a tüntetésekre adott reakciókból.

22:00: Az iráni külügyminiszter a Fox Newson.

23:40: Annyi külföldi beavatkozás volt már Iránban, hogy senki sem fogja elfogadni, ha kívülről akarnak rendszert váltani.

24:40: Szép szótól vérbefojtásig. Milyen eszközök maradtak az iráni rezsim kezében?

29:04: Internetlekapcsolás.

34:00: Ki gondolta volna, hogy a szaúdiak, katariak, egyiptomiak, törökök együtt győzködik Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt?

34:55: Hogy működik egy teokratikus köztársaság?

35:48: Komplex helyzetre komplex válasz.

40:00: Forradalmi Gárda vs. hadsereg.

44:08: Nem is gondolnánk, milyen intenzív egy iráni elnökválasztási kampány: nagygyűlések, tévéviták, óriásplakátok és persze egy kis előszűrés.

47:48: A legfőbb vezető: Hameini ajatollah, aki értelmezi Isten akaratát...

50:16: …és a legfontosabb három kérdésben elmondja, merre van az előre. Hameini minden alkalommal megemlíti, hogy nem bízik az amerikaiakban, ezért teljes joggal nehéz őt kritizálni.

55:12: Bárki várna Iránban felszabadítást pont az amerikaiaktól?

59:38: Irániak nem kaphatnak vízumot az USA-ba.

01:02:10: Ha Iránról beszélünk, akkor már-már szükségszerűen Izraelről is kell. Egy újabb izraeli beavatkozás előfeltételei.

01:06:05: Mit akarnak a többiek a térségben? Szaúdiak? Törökök?

01:12:00: Mi a legfőbb fenyegetés a régióban?

Az iráni tüntetésekkel kapcsolatban az alábbi cikkeinket ajánljuk:

Ha már Irán, egy aktuális filmet is ajánlunk.

Címlapkép: Kiss Bence/444