Egy amerikai beavatkozás biankó csekket adna az iráni rezsimnek, hogy bármit megtehessen a tüntetőkkel

külföld
A teheráni bazárosoktól indultak el december végén azok a tüntetések, amik rövid időn belül egész Iránra kiterjedtek. Bár a rezsim intézkedései miatt nagyon kevés hír jutott ki az országból, az elmúlt évek legnagyobb tiltakozásai lehetnek a mostaniak, amelyek a beszámolók szerint több száz vagy akár több ezer halálos áldozattal járhattak.

  • Mit lehet tudni a vérbe fojtott iráni tüntetésekről?
  • Veszélybe került-e a rezsim?
  • Hogyan működik egy teokratikus köztársaság?
  • Milyen regionális következményeik lehetnek a tiltakozásoknak?
  • N. Rózsa Erzsébet és Csepregi Zsolt Közel-Kelet-szakértőkkel beszélgettünk.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

  • 00:35: Bezárt a bazár december végén, a kereskedőktől indultak a tüntetések.
  • 02:56: A bazárosok nem a rendszer ellen tüntettek, hanem a saját gazdasági nehézségeik miatt. 2025 nem volt kifejezetten jó év az iráni társadalomnak.
  • 06:35: Teheráni klímapara és a leszakadó középosztály problémája. A nem jól kezelés következményei.
  • 10:50: Mit követeltek a tüntetők? Sokan sokfélét. Ha valaki nem akar(t) rendszert váltani, azok a bazárosok.
  • 14:35: Az iráni genZ és vallási-etnikai kisebbségek is beszáltak.
  • 16:20: Az otthon maradókról is érdemes beszélni.
  • 19:16: Az iráni vezetés nem homogén, ez látszott a tüntetésekre adott reakciókból.
  • 22:00: Az iráni külügyminiszter a Fox Newson.
  • 23:40: Annyi külföldi beavatkozás volt már Iránban, hogy senki sem fogja elfogadni, ha kívülről akarnak rendszert váltani.
  • 24:40: Szép szótól vérbefojtásig. Milyen eszközök maradtak az iráni rezsim kezében?
  • 29:04: Internetlekapcsolás.
  • 34:00: Ki gondolta volna, hogy a szaúdiak, katariak, egyiptomiak, törökök együtt győzködik Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt?
  • 34:55: Hogy működik egy teokratikus köztársaság?
  • 35:48: Komplex helyzetre komplex válasz.
  • 40:00: Forradalmi Gárda vs. hadsereg.
  • 44:08: Nem is gondolnánk, milyen intenzív egy iráni elnökválasztási kampány: nagygyűlések, tévéviták, óriásplakátok és persze egy kis előszűrés.
  • 47:48: A legfőbb vezető: Hameini ajatollah, aki értelmezi Isten akaratát...
  • 50:16: …és a legfontosabb három kérdésben elmondja, merre van az előre. Hameini minden alkalommal megemlíti, hogy nem bízik az amerikaiakban, ezért teljes joggal nehéz őt kritizálni.
  • 55:12: Bárki várna Iránban felszabadítást pont az amerikaiaktól?
  • 59:38: Irániak nem kaphatnak vízumot az USA-ba.
  • 01:02:10: Ha Iránról beszélünk, akkor már-már szükségszerűen Izraelről is kell. Egy újabb izraeli beavatkozás előfeltételei.
  • 01:06:05: Mit akarnak a többiek a térségben? Szaúdiak? Törökök?
  • 01:12:00: Mi a legfőbb fenyegetés a régióban?

Az iráni tüntetésekkel kapcsolatban az alábbi cikkeinket ajánljuk:

Ha már Irán, egy aktuális filmet is ajánlunk.

Címlapkép: Kiss Bence/444

külföld tüntetés iráni tüntetések forradalmi gárda ajatollah Izrael Hameini ajatollah GenZ Irán teokratikus köztársaság teheráni bazár
Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen

A december végén kezdődött iráni tiltakozásokban egyre több tüntető veszti életét. Míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.

Takács Lili
külföld

Egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre

A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.

Bede Márton
külföld

Tíz nap a forradalmi Iránban: hazaért a magyar csoport, amely a legnagyobb tüntetések közben járta végig az országot

Gépfegyverekkel lőnek a tüntetőkre, de a rezsim a saját verőlegényeiből csinál mártírt. Sok ezer áldozat lehet, de hogy lehet informálódni a kikapcsolt net idején? Sajó Tamásék a 444-nek mesélték el iráni tapasztalataikat.

Kolozsi Ádám
külföld

Öljük meg a gyilkost saját kezűleg, vagy hagyjuk inkább futni a nyomorultat?

A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet. Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.

Gazda Albert
FILM