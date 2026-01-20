Egy amerikai beavatkozás biankó csekket adna az iráni rezsimnek, hogy bármit megtehessen a tüntetőkkel

A teheráni bazárosoktól indultak el december végén azok a tüntetések, amik rövid időn belül egész Iránra kiterjedtek. Bár a rezsim intézkedései miatt nagyon kevés hír jutott ki az országból, az elmúlt évek legnagyobb tiltakozásai lehetnek a mostaniak, amelyek a beszámolók szerint több száz vagy akár több ezer halálos áldozattal járhattak.
A december végén kezdődött iráni tiltakozásokban egyre több tüntető veszti életét. Míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.
A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.
Gépfegyverekkel lőnek a tüntetőkre, de a rezsim a saját verőlegényeiből csinál mártírt. Sok ezer áldozat lehet, de hogy lehet informálódni a kikapcsolt net idején? Sajó Tamásék a 444-nek mesélték el iráni tapasztalataikat.
A diktatúra nem valami nagyszabású dolog, amivel szembehelyezkedni is csak nagyszabású módon lehet. Dzsafar Panahi cannes-i fődíjas filmje, a Csak egy baleset igazi színei az apróságokban mutatkoznak meg.