Egy ismeretlen felhasználó 70 millió forint értékben fogadott arra a Polymarketen, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök

Fotó: Németh Dániel/444

Egy nappal azután, hogy elérhetetlenné vált magyar IP-címről a Polymarket nevű fogadási platform, egy tanar2007 nevű felhasználó 212 ezer dollárt, közel 70 millió forintot tett Magyar Péter győzelmére. Ezzel ő tartja a Magyar miniszterelnökségére fogadó összes pozíció ötödét. A felhasználó emellett 370 dollár (úgy 120 ezer forint) értékben Toroczkai László miniszterelnökségére is fogadott. (Az oldalon a „ki lesz Magyarország következő miniszterelnök?” kérdésre adott válaszokra lehet téteket rakni.)

A Polymarket egy blokklánc alapú előrejelzési piac, ahol nem hagyományos értelemben vett fogadás zajlik (ahol a szolgáltató határozza meg az esélyeket, az oddsokat), hanem a tőzsdékhez hasonlóan a résztvevők egymás között kereskednek egy-egy jövőbeli esemény bekövetkezésére vonatkozó „részvényekkel”. Az árfolyamok így azt mutatják meg, hogy a piac mekkora valószínűséget ad például egy választási eredménynek, geopolitikai eseménynek vagy gazdasági döntésnek – írta nemrég a Qubit.

Hozzáteszik: a modell hívei szerint ez nem puszta szerencsejáték, hanem egyfajta pénzzel súlyozott kollektív előrejelzés, amely sok esetben pontosabbnak bizonyult a klasszikus közvélemény-kutatásoknál – kritikusai viszont épp a bennfentes információkkal való kereskedés és a manipuláció veszélyére hívják fel a figyelmet.

Jó példa utóbbira, hogy valaki pár órával az amerikai támadás előtt fogadott Nicolas Maduro venezuelai diktátor bukására, és ezzel átszámítva 130 millió forintot nyert. A platformon egyébként Jézus Krisztus visszatérésére is lehet fogadni, ahogyan arra is, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok.

Az oldal azért nem elérhető jelenleg Magyarországon, mert a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatósági eljárásban vizsgálja a Polymarket üzemeltetőjét tiltott szerencsejáték szervezése miatt, és a végleges döntésig blokkolták az oldalt és annak aldomainjeit magyar IP-címről. VPN használatával továbbra is hozzá lehet férni a platformhoz, és a Polymarket legnagyobb riválisa, a Kalshi egyelőre minden probléma nélkül elérhető Magyarországról.

