Elon Musk akkora vitában van a Ryanair vezérigazgatójával, hogy már a légitársaság megvásárlásával fenyegetőzik

Elon Musk épp megszavaztatja a követőit az X-en arról, hogy megvegye-e a Ryanairt. Az egész egy eszkalálódó vita része, amit az Amerikában élő milliárdos a légitársaság híresen nagydumás vezérigazgatójával, Michal O'Leary-vel folytat már napok óta.

Elon Musk Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

O'Leary-t ugyanis megkérdezték, hogy a Ryanair is bevezeti-e a Musk által tulajdonolt Starlink műholdas internetet a gépein, ahogy teszi azt a Lufthansa és a British Airways, mire a vezérigazgató azt mondta, hogy kizárt, mert az antenna miatt nőne a légellenállás, több üzemanyagra lenne szükség, ezért drágább lenne repülni, és különben is, Musk egy idióta.

Michal O'Leary Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Musk szerint O'Leary rosszul tudja, elkezdtek üzengetni egymásnak, mostanra már a kölcsönös leidiótázáson is bőven túlvannak. Musk nemrég azzal szól vissza a Ryanair X-oldalának, hogy „mennyibe kerülne megvenni titeket?”, azóta volt szavazás is a követői körében.

Az EU-ban székhellyel rendelkező légitársaságok többségi tulajdonosai csak EU-tagállamok állampolgárai, vagy Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárai lehetnek az unió szabályai szerint. Musk Dél-Afrikában született, jelenleg pedig az Egyesült Államokban él. (Guardian)