„Ha megtudom, hogy valaki tiszás, azonnal kirakom innen!”

  • A csornai körzet a Fidesz fellegvára.
  • Gyopáros Alpár helyi sikereire már a pártközpont is épít.
  • A Tisza az egyik legismertebb vidéki politikusát küldi az elsőre reménytelennek tűnő küzdelembe.
  • Bóna Szabolcs nyerhetőnek tartja a körzetet.
  • Az általunk megkérdezett választók véleményéből kiindulva azonban csak óriási bravúrral győzhet.

„Várj, odaülök” – mondta a férfi, majd a poharával átvágott a helyiségen. Miután leült az asztalunkhoz, előrehajolt és fojtott hangon beszélni kezdett. Azt mondta, a vendéglátóegység pult mellett álló tulajdonosa és a mögöttünk helyet foglaló nő is fideszes. Mindkettejükkel jóban van, nem akar nyílt konfliktust. „Csorna kisváros, mindenki ismer mindenkit. Ha most elkezdem hangosan szidni a Fideszt, holnap a városházán én leszek a téma. Az önkormányzattal pedig van egy együttműködésem, amit nem szeretnék elveszíteni.”

A férfi végül 45 percen keresztül szidta fojtott hangon a kormánypártot. Kiderült róla, hogy a csornai alapszervezet belső konfliktusok miatti, 2010-es feloszlatásáig Fidesz-tag volt, és bár az új alapszervezetbe nem vették vissza, 2012-ben pedig a pártból is elege lett, a térség fideszes parlamenti képviselőjével, Gyopáros Alpárral a mai napig jó viszonyban van. A Fidesz iránti ellenérzéseit jól leplezi.

A névtelenségéhez végig ragaszkodó, konzervatív világnézetére különösen büszke férfi beszélt a „NER-es köcsögöknek” ítélt helyi közbeszerzésekről, a politikai pozíciókba ültetett „idiótákról” és a „békeharcról harsogó kommunisták” üzeneteit visszahozó Fideszről, amelynek szerinte az a legnagyobb bűne, hogy „hazaárulónak tart mindenkit, aki nem ért vele egyet”. Azt is elmondta, hogy szíve szerint Vona Gábor pártjára, a Második Reformkorra szavazna, de a Tiszára fog, mert „csak nekik van esélyük”. Még úgy is, hogy Magyar Péter „túl sok”.

Miközben hallgattuk, gyorsan felismertük, hogy beszélgetőpartnerünk különleges. Amióta októberben elkezdtük járni az országot, személyében először találtunk olyan ellenzéki szavazót, akinek a mai napig élő, számára is előnyös kapcsolata van a Fidesszel. Ehhez az ország legfideszesebb választókerületébe kellett elmennünk.

Rábapordány
Fotó: Bankó Gábor/444

A legfideszesebb körzet

A Csorna központú, Győr-Moson-Sopron megyei 3-as számú választókerület 2014 óta létezik jelenlegi formájában. A választókerületek átrajzolása előtt a nyugati része a kapuvárihoz, a keleti a csornaihoz tartozott. 1990-ben az SZDSZ nyerte mindkét körzetet, 1994-ben az MDF győzött a kapuváriban, az MSZP a csornaiban. Azóta mindent vitt a Fidesz.

%

POLITIKA dör kapuvár fidesz győr-moson-sopron megye modern városok program csorna magyar péter Tisza Párt Bóna Szabolcs Áder János gyopáros alpár Rábapordány Aller Imre magyar falu program kóny
POLITIKA