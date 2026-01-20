Kanadai miniszterelnök: Az Egyesült Államok vezette, közös szabályokon nyugvó világrendnek vége

Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi világgazdasági fórumon ezekkel a szavakkal kijelentette, hogy az Egyesült Államok vezette, közösen elfogadott szabályokon nyugvó világrendnek vége.

Ebben az új világrendben Carney szerint a nagyhatalmak a gazdasági összefonódásokat, az integrált világgazdaságot használják arra, hogy ráerőltessék a kisebb államokra az akaratukat.

A miniszterelnök szerint Kanadának „elvszerűen és pragmatikusan” kell cselekednie, amikor megbirkózik ezzel az új dinamikával. Országának szerinte befelé kell fordulnia, és diverzifikálnia kell a kereskedelmi kapcsolatait, hogy kevésbé függjön olyan országoktól, mint az Egyesült Államok, mivel mára egyértelművé vált, hogy az integráció alárendeltséghez vezethet.

Carney szerint a multilateralizmus és a „kollektív problémamegoldás felépítménye”, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, „meggyengült”, és az országoknak el kell fogadniuk, hogy a közelmúltban tapasztaltnál gyakrabban kell egyedül cselekedniük.

„Sok ország ugyanerre a következtetésre jutott. Nagyobb stratégiai autonómiát kell kialakítaniuk: az energia, az élelmiszer, a kritikus ásványi anyagok, a pénzügyek és az ellátási láncok terén.

Az a ország, amely nem képes ellátni magát élelemmel, üzemanyaggal vagy megvédeni magát, kevés lehetőség közül választhat. Amikor a szabályok már nem védenek meg, akkor magadnak kell megvédened magad” – mondta Carney.

A miniszterelnök röviden arra is kitért, hogy bár Kanadának meg kell erősítenie saját gazdaságát, eljön az a nap, amikor a „hasonló gondolkodásúak” új világrendjének létrehozásában kell vezető szerepet vállalnia, amelybe már nem tartozik bele az Egyesült Államok, amit Carney „tragédiának” és „új valóságnak” nevezett.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a szakadás többet igényel, mint alkalmazkodást. Őszinteséget igényel, hogy úgy lássuk a világot, ahogyan előttünk van” – mondta Carney. „Tudjuk, hogy a régi rend nem jön vissza. Nem szabad gyászolnunk. A nosztalgia nem stratégia.”

Emmanuel Macron hasonló következtetéseket vont le a Franciaország nagyköveteinek mondott beszédében január elején. Azt mondta akkor: „Fennáll a veszélye annak, hogy Európánk gyengülni fog, hogy ebben a brutalitásban és az erősebb törvényének fényében az utolsó hely lesz, ahol továbbra is figyelmeztetünk azokra a játékszabályokra, amelyeket mások már nem tartanak be”. Macron most Davosban már „új gyarmatosításról” beszélt Grönland vonatkozásában.

Mark Carney davosi beszédében támogatásáról biztosította Grönlandot és Dániát, hangsúlyozva, hogy az ő kizárólagos joguk dönteni a sziget jövőjéről, amelyre Donald Trump amerikai elnök igényt formál. (via CBC)