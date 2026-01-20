Kormánypártiak álltak bele Magyar Péterbe a strasbourgi gazdatüntetésen

Kedd délelőtt több ezer gazda tüntetett az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt a latin-amerikai országokkal kötött Mercosur-egyezmény ellen. A Le Figaro beszámolója szerint a gazdák azt akarják elérni, hogy képviselők kezdeményezzék a szombaton aláírt szabadkereskedelmi szerződés bírósági felülvizsgálatát.

Gazdák tüntetnek az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt
Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Az európai gazdálkodók attól tartanak, hogy az Argentínából, Brazíliából, Bolíviából, Paraguayból, Uruguayból hozzánk érkező mezőgazdasági termékek miatt hátrányos helyzetbe kerülnének, mivel ezekben az országokban 30-40 százalékkal alacsonyabbak a termelési költségek, ráadásul lazábbak a környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok. A szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Unió tagállamainak minősített többsége január 9-én hagyta jóvá, csak Magyarország, Írország, Franciaország és Lengyelország szavazott ellene.

A Tisza és a Fidesz is ellenzi, mégis összevesznek

Nagy István agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök ezzel az egyezménnyel megásta az európai élelmiszer-termelés sírját. Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy a gazdákat ki akarják cselezni, mert az Európai Bizottság megkerülte a nemzeti parlamentek jóváhagyását.

A keddi tüntetésen Magyar Péter és a Tisza Párt szakpolitikusai személyesen is megjelentek, és elmondták, hogy a magyar kormány nem készült fel a szabadkereskedelmi megállapodás hatásaira, ezért nagy a veszélye annak, hogy ellenőrizetlen élelmiszerek és alapanyagok érkezhetnek Európába. Emiatt a Mercosur nagy vesztesei a gabonatermesztők, illetve a baromfi- és a húsmarhaágazatban dolgozók lehetnek. Bóna Szabolcs, a Tisza szakpolitikusa azt mondta: „Elemi érdekünk, hogy ezt a megállapodást meg tudjuk akadályozni.”

Magyar Péter az élőjében arra biztatta a magyar gazdákat, hogy csatlakozzanak a Mercosur elleni tüntetésekhez. Majd arról kezdett el beszélni, hogy „a Tisza nem szavaz az Európai Néppárttal, amikor az a magyar érdekekkel szembemegy”. Bejelentette, hogy a szerdai szavazáson az Európai Parlamentben „a Tisza egyöntetűen ellene fog menni a néppárti álláspontnak”.

A Fidesz frakciója inkább az Európai Parlament folyosóján tiltakozott táblákkal a szerződés ellen. De az alapkérdésben, vagyis hogy a Mercosur-egyezmény káros a magyar mezőgazdaságra, a Tisza és a Fidesz nem gondol mást, ellenzik azt. Deutsch Tamás mégis arról írt, hogy „Magyar Péterék csinálták a Mercosurt”, a Megafon influenszerei pedig beleálltak Magyarékba a tüntetésen. A Tisza-elnök videójának végén Schauer Viktor László fideszes influenszer jelent meg CPAC-es sapkában, azt mondta Magyarnak, hogy eltévesztette a házszámot. De a Tisza pár elnöke helyett többnyire inkább a saját telefonjába beszélt.

A kormánypárti felületeken elkezdett pörögni egy felvétel a másik balhéról is, csakhogy erről gondosan levágták Magyar Péter válaszait. A felvételt Kocsis Máté frakcióvezető azzal a szöveggel osztotta meg, hogy „Magyar Pétert a gazdák is utálják!” Azonban ha megnézzük a szereplőket, kiderül, hogy nem egyszerű gazdákról, hanem Fidesz-közeli szereplőkről van szó.

Az egyik férfi, aki emelt hangon kéri számon Magyar Péteren, hogy miért nem jelent meg a korábbi tüntetéseken, Cseh Tibor András, a kormánypárttal szövetséges Magosz főtitkára, aki alapító tagja a Gazdák nevű digitális polgári körnek is. A másik férfi Soltész András, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaszőlős fideszes polgármestere. A háttérben Szarvas Szilveszter, Megafon Központ főszerkesztője gondosan rögzíti az eseményeket.

