Magyar Péter: A Szőlő utca bezárásával nem tudja eltüntetni a kormány az ott elkövetett bűnöket

Hétfő éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a kormány megszünteti a Szőlő utcai javítóintézetet keddi hatállyal.

A döntésre reagálva Magyar Péter azt írta, „azt hiszik, ha eltüntetik az embertelenség szimbólumát, akkor a szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket. De sem az ott elkövetett bűnöket, sem a bicskei áldozatok fájdalmát nem fogják tudni ezzel eltüntetni.”

Fotó: Haász János / 444

Magyar azt ígérte, ha kormányra kerül a Tisza, feltárják a bűnöket és kiépítenek egy működő gyermekvédelmet.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és annak élettársát tavaly májusban gyanúsította meg és vette őrizetbe a rendőrség. Az ügyben az első gyanú az az emberkereskedelem és kényszermunka volt, de Juhászt mostanra szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség.

Az intézet több munkatársa letartóztatásban van, így a Juhász után kinevezett Kovács-Buna Károly is. Többeket meggyanúsítottak a javítóintézetben lévő fiatalok bántalmazásával, illetve azzal, hogy hiába tudtak az igazgató által elkövetett szexuális visszaélésekről, azokat nem jelezték. A Szőlő utcai ügyben a legfőbb ügyész szerint 15 kiskorú sértett van eddig.

A kormány a büntetés-végrehajtás és a rendőrség hatáskörébe rendelte a javítóintézeteket, és már december végén felmerült, hogy a Szőlő utcából átszállítják a letartóztatásban lévőket más intézményekbe.