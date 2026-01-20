Már hívta a 112-őt a jegyellenőr, amikor a HÉV utasa kiverte a kezéből a telefont, és úgy megütötte, hogy a sínekre esett

Úgy megütött hétfőn délután egy utas egy jegyellenőrt a szentendrei HÉV egyik állomásán, hogy az ellenőr a sínek közé esett – írja a 24.hu.

A rendőrség a lapnak azt írta, a Budapestről Szentendrére közlekedő HÉV járatán egy agresszív, hangosan viselkedő háromfős társaság utazott, akiket az ellenőr felszólított, hogy szálljanak le a szerelvényről. A társaságban egy 34 éves férfi tagja erre megfenyegette az ellenőrt, hogy ha leszállítja őket, bántalmazni fogják.

Az agresszív utasok leszálltak, a jegyellenőr pedig a rendőrségi segélyhívót kezdte hívni a mobilján. Ezt látva a 34 éves férfi kiütötte a telefont a jegyellenőr kezéből, majd, amikor a jegyellenőr lehajolt, hogy a készüléket felvegye, hátulról ököllel tarkón ütötte. A jegyellenőr az ütés hatására a sínekre esett.

A rendőrség közlése szerint az ellenőr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a lábán. A helyszínre érkező rendőrök az érintett személyeket előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságon.

Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indított eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki a 34 éves férfit, aki szabadlábon védekezik.