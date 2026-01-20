Németh Szilárd megkapta a selyemzsinórt Lázár Jánostól

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Minden idők leghosszabb Lázárinfóját tartotta az építésügyi és közkedési miniszter Csepelen, ahol két Fidesz van.
  • Lázár János hitet tett amellett, hogy Németh Szilárd választókerületi elnök helyett Király Nóra lesz az, aki újjáépíti a csepeli Fideszt.
  • Szokás szerint itt is aggódtak amiatt, hogy kitörhet a harmadik világháború.
  • Lázár szeretné, ha Magyarország semlegességre törekedne, ezzel együtt a tavaszi országgyűlési választás után sem tervezik kivezetni az országot az EU-ból és a NATO-ból.
  • Unja már, hogy a tiszások mindenre azt mondják, el kell venni Mészáros Lőrinc vagyonát, de ettől még szerinte nem lenne jobb.

Ha már Lázár János magára húzta a közlekedést, akkor hiba lenne elhallgatnom, hogy a 1144-es számú, 1983. március 31-én forgalomba helyezett HÉV-kocsival utaztam a Boráros térről Csepelre. A helyzet most, hogy odakint mínusz 5-6 fok van, isteni, a fűtés fantasztikus az öreg szerelvényen, de így van ez nyaranta is, olyankor elviselhetetlen a hőség.

Lezárni a múltat

Lázár pont 5-kor lépett a mikrofonhoz Király Nórával, a 2026-ra újraszabott 9-es választókerület képviselőjelöltjével a Laurencz Lászlóról elnevezett tornacsarnokban. Csepel mellett most már ide tartozik a IX., a XI. és a XX. kerület egy része is. Király az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárd Fidesz-alelnököt váltotta, volt korábban újbudai polgármesterjelölt is, és itt sem számít esélyesnek.

Fotó: Németh Dániel/444

Pedig két esélyes ellenzéki is indul, az egyik a független Szabó Szabolcs, aki 2022-ben még momentumosként nyert, a másik a Tisza jelöltje, Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, látássérült aikidómester.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA fidesz hév lázárinfó Németh Szilárd csepel király nóra Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Németh Szilárd látványosan rátelepedett a csepeli oktatásra, bár politikusként távol kellene tartania magát az iskoláktól

Hiába próbáltuk megtudni, mit keresett egy tanórán.

Haszán Zoltán
oktatás

Meg is van, ki építi Németh Szilárd birkózóakadémiájának sportcsarnokát 2,2 milliárd forintért

Az épülettakarítással foglalkozó Jánosik és Társai a győztes. Szükségük is lesz egy rakás alvállalkozóra, akik értenek is az építkezéshez.

Haszán Zoltán
sport