Németh Szilárd megkapta a selyemzsinórt Lázár Jánostól

Ha már Lázár János magára húzta a közlekedést, akkor hiba lenne elhallgatnom, hogy a 1144-es számú, 1983. március 31-én forgalomba helyezett HÉV-kocsival utaztam a Boráros térről Csepelre. A helyzet most, hogy odakint mínusz 5-6 fok van, isteni, a fűtés fantasztikus az öreg szerelvényen, de így van ez nyaranta is, olyankor elviselhetetlen a hőség.
Lázár pont 5-kor lépett a mikrofonhoz Király Nórával, a 2026-ra újraszabott 9-es választókerület képviselőjelöltjével a Laurencz Lászlóról elnevezett tornacsarnokban. Csepel mellett most már ide tartozik a IX., a XI. és a XX. kerület egy része is. Király az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárd Fidesz-alelnököt váltotta, volt korábban újbudai polgármesterjelölt is, és itt sem számít esélyesnek.
Pedig két esélyes ellenzéki is indul, az egyik a független Szabó Szabolcs, aki 2022-ben még momentumosként nyert, a másik a Tisza jelöltje, Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, látássérült aikidómester.
Kövesd velünk 2026-ot!Már előfizetőnk vagy?
Hiába próbáltuk megtudni, mit keresett egy tanórán.
Az épülettakarítással foglalkozó Jánosik és Társai a győztes. Szükségük is lesz egy rakás alvállalkozóra, akik értenek is az építkezéshez.