Newsom: Az európai vezetők növesszenek gerincet, Trump egy t-rex, ha nem dugod meg, felfal

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó az őshüllők szexuális erőfitogtatás útján történő becsicskításáról beszél a világsajtónak Davosban.

Nem válogatta meg a szavait az EU és a világ vezető politikusainak gúnyolásában a davosi világgazdasági fórumra érkező Gavin Newsom amerikai demokrata politikus, kaliforniai kormányzó, a párt egyik fő reménysége a következő elnökválasztáson. Bár az Unió szövetségese és Trump ádáz kritikusa, Newsom nem használt sokkal kedvesebb kifejezéseket az európai vezetőkre, mint a trumpista JD Vance alelnök 2025. februárjában a müncheni konferencián.

Igaz, pont ellenkező előjellel, Newsom ugyanis amiatt füstölgött, hogy Európa és a világ nem mer kiállni a most éppen Grönland bekebelezésével és újabb büntetővámokkal fenyegetőző amerikai elnökkel szemben.

„Ideje összedeniük magukat, ideje komolyan venni a dolgokat és nem bűnrészesnek lenni. Itt az idő határozottan kiállni magukért és gerincet növeszteni”

- fogalmazott a demokrata politikus. De ennyivel nem elégedett meg és folytatta:

„Nem tudom elfogadni ezt a bűnpártolást, azt hogy lefekszenek neki. Egy csomó térdvédőt kellett volna hoznom a világ vezetőinek. Ez tényleg szánalmas.”

A képes beszédhez remekül értő Newsom nemcsak kritizált, de felvázolt egyfajta pozitív cselekvési tervet is a világ vezetőinek:

„Trump egy t-rex. Ha nem dugod meg, felfal. Más opció nincs és szembe kell szállni vele.”

