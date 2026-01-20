Newsom: Az európai vezetők növesszenek gerincet, Trump egy t-rex, ha nem dugod meg, felfal

Nem válogatta meg a szavait az EU és a világ vezető politikusainak gúnyolásában a davosi világgazdasági fórumra érkező Gavin Newsom amerikai demokrata politikus, kaliforniai kormányzó, a párt egyik fő reménysége a következő elnökválasztáson. Bár az Unió szövetségese és Trump ádáz kritikusa, Newsom nem használt sokkal kedvesebb kifejezéseket az európai vezetőkre, mint a trumpista JD Vance alelnök 2025. februárjában a müncheni konferencián.
At Davos, likely Democratic US Presidential candidate Gavin Newsom berates "pathetic" European leaders for their disgusting and groveling fealty in continually being conned by Trump.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 20, 2026
"I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders", "It's pathetic". pic.twitter.com/s8FG3j7mcT
Igaz, pont ellenkező előjellel, Newsom ugyanis amiatt füstölgött, hogy Európa és a világ nem mer kiállni a most éppen Grönland bekebelezésével és újabb büntetővámokkal fenyegetőző amerikai elnökkel szemben.
„Ideje összedeniük magukat, ideje komolyan venni a dolgokat és nem bűnrészesnek lenni. Itt az idő határozottan kiállni magukért és gerincet növeszteni”
- fogalmazott a demokrata politikus. De ennyivel nem elégedett meg és folytatta:
„Nem tudom elfogadni ezt a bűnpártolást, azt hogy lefekszenek neki. Egy csomó térdvédőt kellett volna hoznom a világ vezetőinek. Ez tényleg szánalmas.”
A képes beszédhez remekül értő Newsom nemcsak kritizált, de felvázolt egyfajta pozitív cselekvési tervet is a világ vezetőinek:
„Trump egy t-rex. Ha nem dugod meg, felfal. Más opció nincs és szembe kell szállni vele.”