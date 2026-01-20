Newsom: Az európai vezetők növesszenek gerincet, Trump egy t-rex, ha nem dugod meg, felfal

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó az őshüllők szexuális erőfitogtatás útján történő becsicskításáról beszél a világsajtónak Davosban.

Nem válogatta meg a szavait az EU és a világ vezető politikusainak gúnyolásában a davosi világgazdasági fórumra érkező Gavin Newsom amerikai demokrata politikus, kaliforniai kormányzó, a párt egyik fő reménysége a következő elnökválasztáson. Bár az Unió szövetségese és Trump ádáz kritikusa, Newsom nem használt sokkal kedvesebb kifejezéseket az európai vezetőkre, mint a trumpista JD Vance alelnök 2025. februárjában a müncheni konferencián.

At Davos, likely Democratic US Presidential candidate Gavin Newsom berates "pathetic" European leaders for their disgusting and groveling fealty in continually being conned by Trump.



"I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders", "It's pathetic". pic.twitter.com/s8FG3j7mcT — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 20, 2026

Igaz, pont ellenkező előjellel, Newsom ugyanis amiatt füstölgött, hogy Európa és a világ nem mer kiállni a most éppen Grönland bekebelezésével és újabb büntetővámokkal fenyegetőző amerikai elnökkel szemben.

„Ideje összedeniük magukat, ideje komolyan venni a dolgokat és nem bűnrészesnek lenni. Itt az idő határozottan kiállni magukért és gerincet növeszteni”

- fogalmazott a demokrata politikus. De ennyivel nem elégedett meg és folytatta:

„Nem tudom elfogadni ezt a bűnpártolást, azt hogy lefekszenek neki. Egy csomó térdvédőt kellett volna hoznom a világ vezetőinek. Ez tényleg szánalmas.”

A képes beszédhez remekül értő Newsom nemcsak kritizált, de felvázolt egyfajta pozitív cselekvési tervet is a világ vezetőinek: