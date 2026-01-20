Oroszország csak ült az aranyon, és mostanra annyit érnek a tartalékai, mint az Európában befagyasztott összes vagyona

Oroszország aranytartalékainak értéke közel annyival nőtt a háború 2022. februári kezdete óta, amennyi vagyona be van fagyaszta Európában. A több mint 216 milliárd dolláros (közel 71 ezer milliárd forint) értékgyarapodás ráadásul anélkül történt meg, hogy az orosz központi bank nagyobb tételben vásárolt volna aranyat.

Egyszerűen az elmúlt években annyival nőtt a nemesfém világpiaci ára, hogy a tartalékaik értéke négy év alatt megkétszereződött, miközben a külföldön befagyasztott eszközök és valuták jelen pillanatban 14 százalékkal kevesebbet érnek.

Vlagyimir Putyin 2014-ben, a Kreml egyik aranyozott ajtaja előtt. Fotó: ALEXEI NIKOLSKY/AFP

Mindezt a Bloomberg számolta ki. A befagyasztott vagyon értéke jelenleg 244 milliárd dollár. Az arany ára az elmúlt négy évben meredeken emelkedett, csak a tavalyi évben 65 százalékkal.

A közel 50 éve nem látott erősödés fő mozgatórugója, hogy a tartós inflációs félelmek, a fokozott geopolitikai kockázatok és a kereskedelmi háborúk okozta bizonytalanság elől sok befektető és központi bank aranyba menekült. Ezt az új helyzetet pedig részben épp Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja váltotta ki, de mindenképpen felerősítette.