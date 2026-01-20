Radics Béla szerint ifjúsági és kulturális programokat valósít meg a közpénzzel kitömött alapítványa, de ennek sincs nyoma

Vagdalkozó videóüzenetben reagált Radics Béla fideszes politikus arra, hogy az RTL hétvégi riportja szerint csaknem 43 millió forint állami támogatást kapott az általa létrehozott Tradíciókért Alapítvány, ami a bejegyzett székhelyén és az interneten sem elérhető.

Fotó: Tradíciókért Alapítvány

Az alapítvány egy székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve egy belvárosi címre, a honlapja pedig már tavaly sem üzemelt karbantartás miatt.

Az RTL összesítése szerint Radics alapítványa

az Erasmus+-program hazai forrásából 24,4 millió forintot,

a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,

a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,

a kultúráért és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.

Utóbbiba tartozik egy 700 ezer forintos támogatás, amit digitális detoxikációra nyertek el.

A bíróságra beadott dokumentumok szerint az alapítvány célja a többi között az, hogy “megismertesse és népszerűsítse az emberi méltóságot tisztelő és megőrző- a keresztény kultúrán és erkölcsön alapuló – polgári értékrendet kiemelt figyelemmel a fiatalokra”, illetve elősegítse a fiatalok kulturális nevelését.

Noha az RTL riportjában elhangzott, hogy többször keresték Radicsot, a politikus a saját oldalára feltöltött videóban azt állította, őt nem keresték.

Arról beszélt, ez „vérszegény leleplezés”, az alapítvány mindenki számára nyilvánosan elérhető, ő ettől a támadástól nem ijed meg. „Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, előre szólok, hogy cigány vagyok.”

Fotó: Németh Dániel/444

A videó végén állt elő azzal, hogy irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat valósítanak meg, reméli, hogy ez nem bűn.

A neten semmit sem találni arról, hogy milyen ifjúsági vagy kulturális programokat valósított meg az alapítvány - a digitális detoxuk nyomát sem látni -, és az éves beszámolóból sem derülnek ki részletek, ezért levélben kértük Radics Bélát, hogy részletezze az alapítvány tevékenységét, illetve írja meg, miért nem működik annak a weboldala. Radics a Fidesz egyik fővárosi képviselő-jelöltje, a 6-os számú választókerületben indul, ami a VII–VIII–XIV–XV. kerületekből áll.