RTL: Hiába fogadkozott Lázár, Mészáros vasútépítő cége még mindig milliárdos nagyságrendben tartozik több alvállalkozónak

Marczingós László ügyvéd

Van olyan alvállalkozó, amelyiknek jelenleg is közel egymilliárd forinttal tartozik Mészáros Lőrinc egyik vasútépítő cége - mondta az RTL Híradójának az egyik érintett vállalat ügyvédje.

Tavaly ősszel a 444 írta meg elsőként, hogy Mészár V-híd nevű cége nem fizette ki minden alvállalkozóját, hogy Mészáros azzal a lendülettel kirúgja Sárváry Istvánt, a cég vezérigazgatóját. (Mészárosnak több vasútépítő cége is van, a V-híd mellett az R-kord nevű is.) Lázár János építési és beruházási miniszter ezután azt mondta, hogy heteken belül minden érintett hozzájut a pénzéhez és hogy neki személyes pretízskétdés, hogy az állami beruházások alvállalkozói ki legyenek fizetve. Decemberben Lázár már azt jelentette be, hogy minden fővállalkozót elszámoltatnak, olyan szigorúan, hogy mindenkinek fizetnie kell „a következő hetekben”.

Az RTL információja szerint a Mészáros-cégek ehhez képest két alvállalkozót biztosan nem fizettek ki azóta sem. Marczingós László ügyvéd a Híradónak azt nyilatkozta, hogy az R-Kord 80 milliós nagyságrendű fizetési ajánlatot tett annak fejében, hogy ügyfele mondjon le egy több mint 900 millió forintos alvállalkozói követeléséről. Az ügyvéd tudomása szerint a Mészáros-cég nem fizetése miatt egy alvállalkozó felszámolás alá fog kerülni. Az RTL szerint Mészáros Lőrinc csak az R-Kordból 10 milliárd forint osztalékot vett ki az elmúlt 2 évben.

Az RTL megkeresésére a Mészáros Csoport nem reagált, az építési minisztérium viszont igen. Ők azt mondták, hogy „a beruházási kormányzat a vitás helyzetek feloldására és előmozdítására törekszik". Azt is elárulták, hogy a kisemmizett alvállalkozók bejelentéseinek fogadására létrehozott online felületen december óta 81 bejelentést kaptak és 28 esetben indítottak jogi eljárást.