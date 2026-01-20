Szoros meccsen kikaptak Izlandtól a férfi kézisek, nem visznek pontot a középdöntőbe

A férfi kézilabda-válogatott 24–23-ra kikapott Izlandtól az Európa-bajnokság csoportkörének záró fordulójában, ezzel a csoport második helyén végzett.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az már a meccs előtt biztos volt, hogy mindkét csapat – Lengyelországot és Olaszországot legyőzve – bejutott a középdöntőbe, a tét az oda továbbvitt pontok száma volt.

Határozott és kemény védekezéssel, labdaszerezésekkel, valamint Palasics Kristóf kapus védéseivel kezdtük a meccset, a 12. percben 6-4-re vezettünk. Háromgólos magyar előny helyett azonban Hallgrímsson kapusnak köszönhetően gyorsan kiegyenlítettek, sőt, emberelőnyben át is vették a vezetést az izlandiak (6-7). Gísli Kristjánsson betöréseivel és cseleivel nem tudtunk mit kezdeni, sorra hozta a kiállításokat és a gólokat. Támadásban jött egy-két a technikai hiba is, aminek köszönhetően a 20. percben az izlandiak két góllal vezettek (9-11), ám a félidő végére visszajöttünk döntetlenre. Imre Bence a szélről, Bodó Richárd átlövésből volt eredményes, az állás 14-14 volt 30 perc után.

A második félidő videózások miatt vontatottan kezdődött. Hiába támadtunk többször is a vezetésért, Hallgrímsson kapus szinte mindent fogott. A 16-16-os eredményről az ellenfél mozdult el előbb, a 43. percben két góllal vezettek, köszönhetően a kiharcolt heteseknek. Megpróbálkoztunk beálló nélküli játékkal is, de végül Bodó átlövései törték meg a gólcsendünket, 19-19 volt az 50. percben.

Végig mi rohantunk az eredmény után, az utolsó percekben ráadásul felkeményedett az izlandi védekezés, amit nem tudtunk feltörni, az pedig, hogy az 59. perc elején belőttek egy hetest, megpecsételte a sorsunkat. Ilic az utolsó pillanatban még lőtt egy gólt, de ez már csak a szépítésre volt elég, a végeredmény 23-24 lett. A meccs hőse az izlandi kapus, Viktor Gísli Hallgrímsson volt, aki 18 védéssel zárt. Imre Bence hét, Bodó Richárd öt, Fazekas Gergő négy gólt szerzett.

A vereség azt jelenti, hogy nem viszünk pontot tovább, ami egy fokkal megnehezíti az elődöntőbe jutást. A középdöntőt Svájc ellen kezdjük majd pénteken.