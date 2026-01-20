Több kormányzati támogatásnál elég lesz beírni, hogy a célnak megfelelően használták fel az összeget

Egy rendeletmódosítás értelmében innentől kezdve elég egy egyszerűsített elszámolást leadniuk azoknak a szervezeteknek, amelyek 3 millió forintnál kevesebbet nyertek a

Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatásaiból és a Határtalanul! Programból,

A Nemzeti Együttműködési Alap előirányzataiból,

a Miniszterelnökség által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatásokból,

illetve a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásaiból.

Ezeknél elég lesz annyit írni, hogy a támogatást a célnak megfelelően, jogszerűen és a szerződésben meghatározottak szerint használták fel.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Németh Dániel/444

A rendelet visszamenőleges hatályú, a már kiírt pályázatokra és leadott beszámolók elbírálására is érvényes. Az egyszerűsített elszámolással idén augusztus végéig lehet élni.

A rendelet azokra a civil alapokra nem vonatkozik, amelyekből a fideszes álcivil szervezeteket szokták támogatni.