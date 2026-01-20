Tovább folyik a szócsata a sikertelen drograzziát letagadó rendőrség és a Pécsi Est között

Fotó: Pécsi Est Facebook-oldala

Kedden is folytatódott az a furcsa, egyszerre verbális és vizuális adok-kapok, ami azután alakult ki a Pécsi Est nevű szórakozóhely és a baranyai rendőrök között, hogy utóbbiak péntekről szombatra virradóra látványos, megfélemlítő célzatú razziát tartottak a helyen.

A kutyákkal érkező rendőrök péntek éjjel leállították a zenét, megtiltották a telefonálást, ordibáltak a vendégekkel és másfél órán át zaklatták a békésen szórakozókat, mind a 260 jelenlévőt kikutatva, hogy senkinél sem találjanak semmit. A teljesen indokolatlan és agresszíven megfélemlítő fellépést a szórakozóhely visszafogott, de határozott hangon kérte számon.

A klub alapítója, Gellai Gergő azt írta, önmagában egy hatósági ellenőrzés rendben van, az viszont már kérdéseket vet fel, hogy egy 15 éve rendben működő zenés klubban szükséges-e ilyen drasztikus eszközökkel tönkre tenni a vendégek estéjét, „ordítozni velük, megtiltani, hogy telefont használjanak, stb." Az viszont szerinte biztosan nincs rendben, hogy egy hatósági ellenőrzés során az égvilágon semmit el nem követő vendégek másfél órán keresztül bűnözőnek érezzék magukat.

A rendőrség a kínos felsülés után nem tudta elengedni az ügyet. A Pécsi Est hétfőn arról írt újabb bejegyzést, hogy szerintük „teljesen normális dolog, hogy a hatóságok ellenőrzik a társadalom különböző szereplőit, eddig is minden évben számos ellenőrzés zajlott nálunk, ezzel önmagában semmi baj nincsen", azzal viszont tényleg problémájuk van, hogy „ebben a konkrét esetben miért kellett ennyire drasztikus eszközökkel, ennyire brutálisan végezni ezt a munkát?! Miért kellett ártatlan embereket bűnözőként kezelni, üvöltözni velük, falhoz lökni, mínusz 5 fokban egy szál pólóban várakoztatni hosszadalmasan".

A rendőrség egy órával később arról posztolt hosszas magyarázkodást, hogy nem véletlenül razziáztak, hanem azért, mert „(...)a szórakozóhely közvetlen környezetéhez köthetően tavaly óta összesen négy büntetőeljárás is indult." A bejegyzésben részletesen írnak négy olyan esetről, amiben a szórakozóhellyel szerződésben álló kidobók voltak érintettek. Csakhogy a pénteki razzián egyáltalán nem a kidobókat, hanem az ártatlan vendégeket félemlítették meg és csuklóztatták másfél órán át. A rendőrök kedden folytatták a kampányt és kitettek egy videót és egy cikket a police.hu-ra arról, hogy a Pécsi Est kidobói hogyan vertek meg valakit.

A szórakozóhely kedden erre is reagált: bejegyzésük elején azzal együtt határozottan elítélték a videón látható verést, hogy az állításuk szerint nem az egyik vendégüket, hanem egy, a vendégeket hely előtt zaklató agresszort ütlegelték a kidobók. Utána viszont arról írtak, hogy továbbra sem értik, hogy ebből hogyan következik a kommandósok fellépése.

„Hiszen a szombat hajnali intézkedés jól láthatóan nem a biztonsági szolgálat, hanem a klub és a szórakozó vendégek irányába történt. A vendégeket állították falhoz, velük ordítoztak, a vendégekkel és a klub személyzetével beszéltek megalázóan, nem a biztonsági őrökkel. Érthetetlen, hogy a rendőrség miért nem tájékoztatja a közvéleményt és minket őszintén arról, hogy egy drog-razzia történt, hiszen ez teljesen egyértelmű?! Erre utalnak a kommandósok, a kutyák, melyekkel az egész klubot átvizsgálták, a vendégek zsebeinek kiürítése, minden. Láthatóan kábítószert kerestek és nem értjük, hogy miért nem kezelik pozitív hírnek azt, hogy az átvizsgált több mint 260 vendégnél nem találtak semmilyen illegális dolgot, kábítószer-fogyasztás gyanújával senkit nem kellett előállítani."

- írja a Pécsi Est posztja.