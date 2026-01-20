„Új gyarmatosítás” – Macron napszemüvegben állt bele az Egyesült Államokba Davosban

Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

A NATO mostanra egy meggyengült intézmény – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök a davosi világgazdasági fórumon tartott beszédében.

Korábban felmerült, hogy a svájci konferencián akar Donald Trump az európaiakkal Grönlandról tárgyalni. Macron most elmondta, hogy nem tervez egyeztetni az amerikai elnökkel, és nem lesz csütörtökön G7-es csúcstalálkozó sem Párizsban. Ezt onnan tudjuk, hogy Trump kiposztolta az üzenetét a közösségi oldalára.

Trump korábban keményen beleállt a Grönland ügyében erőteljes ellenlépéseket sürgető francia elnökbe. Nemrég újságírói kérdésre azt mondta róla: „Senki sem akarja őt, mert hamarosan távozik hivatalából”. Macronnak 2027-ben jár le a mandátuma. Azt is sérelmezi az amerikai elnök, hogy Macron nem akar csatlakozni a békeklubjához (ahová Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is meghívást kapott, és ahová egyébként egymilliárd dollár a behopp). „200%-os vámot vetek ki a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog” – mondta erről.

Beszédében a francia elnök hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghajolnia „az erősebb joga előtt” , és megdöbbentőnek nevezte, hogy az uniónak egyáltalán fontolóra kell vennie azt, hogy gazdasági szankciókat alkalmazzon az Egyesült Államok ellen.

„Hisszük, hogy több növekedésre, több stabilitásra van szükségünk ebben a világban, de inkább a tiszteletet választjuk a zsarnokoskodás helyett” – mondta Macron angolul. Szerinte a világ elmozdulóban van a szabályok és nemzetközi jog alkotta rendtől.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A francia elnök a beszédet napszemüvegben mondta el, az Elysée Palota orvosa szerint ugyanis Macron szemében vérezni kezdett egy kisebb ér, ezért kímélnie kell a szemét, de nincs komoly baja.

Macron a Grönland körül kibontakozott konfliktussal kapcsolatban „új gyarmatosítással” és Európa gyengítésére irányuló próbálkozással vádolta az Egyesült Államokat.

Úgy fogalmazott, hogy „az Egyesült Államok olyan kereskedelmi megállapodások révén folytat versenyt, amelyek aláássák exportérdekeinket, maximális engedményeket követelnek, és nyíltan arra törekednek, hogy Európát gyengítsék és alávessék, végtelenül halmozódó új vámokkal, amelyek alapvetően elfogadhatatlanok, annál is inkább, ha nyomásgyakorló eszközként használják őket a területi szuverenitás ellen”. Szerinte mindezt nincs értelme elfogadni.

„A világ brutálisabbá válásának tükrében Franciaországnak és Európának a hatékony multilateralizmust kell védenie, mert ez szolgálja a mi érdekeinket és azokét, akik nem akarják alávetni magukat az erőszak uralmának” – mondta. Szerinte Európának ma nagyon hatékony eszközei vannak, és be kell vetnünk ezeket, ha nem tisztelnek minket. (via MTI)