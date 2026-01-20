Újabb holttestet találtak a spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén

41-re emelkedett a spanyolországi vonatbaleset halálos áldozatainak száma, miután a Córdoba közelében történt szerencsétlenség mentési munkálatai közben újabb holttestre bukkantak.

A baleset több mint száz sérültje közül 39-en vannak továbbra is kórházban, 13 embert intenzív osztályon ápolnak.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt történt, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai kisiklottak, és áttértek a szomszédos vágánypárra, amin az állami vasúttársaság Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett.

Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.

A baleset oka egyelőre nem ismert, de a sajtóban felmerült, hogy síntörés, pályahiba vagy hegesztési probléma okozta a tragédiát. Más oka is lehet a történteknek, a vizsgálat most folyik. A spanyol közlekedési miniszter szerint egyelőre nem lehet következtetést levonni, a sajtóban megjelent híreket találgatásnak nevezte.

Az állami vasúttársaság elnöke hétfőn kizárta, hogy emberi mulasztás vagy sebességtúllépés okozta volna a balesetet.

A vizsgálatot és a mentési munkálatokat lassítja, hogy a munkagépek nehezen tudják megközelíteni a helyszínt. A vasúti töltés melletti árokba borult vasúti kocsikat még nem tudták daruval kiemelni.

A hatóságok szerint további áldozatok lehetnek a vagonokban.

Az érintett szakaszon bizonytalan ideig szünetel a közlekedés. (MTI)