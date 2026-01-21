60 nap elzárásra ítélték a férfit, aki a kocsi után kötött kutyáját 95 km/órával vonszolta végig a betonúton

A Kecskeméti Törvényszék 60 nap elzárásra változtatta annak a férfinek a büntetését, aki szeptember 1-jén a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között az autója után kötött egy kutyát, majd 95 kilométer/órás sebességgel húzta az aszfalton.

Rozi, a kutya

Az ítélet szerint a férfi 2025. szeptember 1-én figyelmetlenségből nem vette észre, hogy az előző este egy 5 méteres lánccal a gépjárműve vonóhorgához kikötött kutyáját a járműve után húzza. Az esetet az úton haladók észlelték és jelezték. A férfi ekkor megállt, a sérült állatot autója csomagterébe tette, majd hazavitte.

Az állat a húzás következtében borzasztó sérüléseket szenvedett, ennek ellenére a férfi ellátatlanul hagyta, állatorvost nem hívott. Az állatra másnap találtak rá egy bejelentést követően és azonnal megkezdték a közel két hónapig tartó orvosi ellátását.

A 66 éves férfit korábban gyorsított eljárásban nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte a Kecskeméti Járásbíróság. Az elsőfokú ítélettel szemben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség elzárás kiszabása, a vádlott és a védő elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek. (MTI)