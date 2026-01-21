99 Luftballons: a német légierő röplapok ledobását gyakorolja

A német légierő röplapok célba juttatását fogja gyakorolni a jövő héttől Szászországban, közölte a tartományi főparancsnokság. A röplapokat héliummal töltött léggömbökről szórják le. Szükséghelyzet idején így tudnák értesíteni az egyébként nehezen elérhető embereket. A január 25-től február 4-ig tartó gyakorlat során olyan röplapokat szórnak le, amelyeken mindössze egy jelzés és a megtalálónak címzett üzenet van.

A kép illusztráció. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A gyakorlatra mintegy 100 katonát vezényelnek át Rajna-vidék-Pfalzból Szászországba. Ugyan a röplapok célpontja egy helyi gyakorlótér, de a széljárás miatt nem zárható ki, hogy lengyel vagy cseh területen kössenek ki, így előre értesítették a szomszédos országok hatóságait. Aki megtalál egy ilyen röplapot, az a papíron feltüntetett címen jelezheti. (MTI)