A futball-vb lehetséges európai bojkottjáról is tárgyaltak zárt ajtók mögött hétfőn Budapesten európai sportvezetők

Hétfőn nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Magyar Labdarúgó Szövetség, az ünnepségen nemcsak a magát futballokosnak nevező Orbán Viktor vett részt, hanem számos európai sportvezető, köztük az UEFA-elnök Aleksander Čeferin, de eljött Budapestre Gianni Infantino, a FIFA elnöke is. Az eseményről mostanra kiderült, hogy jóval több volt protokolláris ceremóniánál.
A Guardian birtokába került információk szerint mintegy húsz labdarúgó-szövetségi vezető zárt ajtók mögött, informálisan arról egyeztetett, milyen hatással lehet a nyári futball-világbajnokságra Donald Trump amerikai elnök nyomulása, hogy Grönlandot annektálja. A június 11-én kezdődő vb-nek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada a három társszervezője, de a rendező városok többsége, a 16-ból 11 amerikai, és a 104 mérkőzésből 78-at az USA-ban rendeznek.
A brit lap szerint „az európai futballvezetők egyre inkább aggódnak” az amerikai elnök szándékai miatt, ezért kezdtek megbeszéléseket arról, hogy a sportág hogyan reagálhat, ha a helyzet elmérgesedik. A grönlandi válságról ugyanakkor annak tudatában folytattak informális megbeszéléseket, hogy egységes európai válaszra lehet szükség, ha Trump eszkalálná a helyzetet. A labdarúgó-szövetségek eddig nem reagáltak nyilvánosan az egyre feszültebb nemzetközi helyzetre, „a reakció iránti igény azonban fokozódni fog, ha Trump nem hátrál meg”.
A Guardian azt írja, hogy a szövetségek többsége valószínűleg kormánya Grönland körüli eseményekre adott válaszai alapján fog eljárni, bár a lap egyes forrásai szerint a sportvezetők gondolkodnak egy proaktívabb megközelítésen is – a cikkből nem derül ki, hogy a hétfői budapesti egyeztetésen voltak-e erre konkrét ötletek. „Úgy tűnik, hogy ha a kontinens egyik nagyobb labdarúgó-szövetsége kiállna, mások is követnék” – írja a lap. Arra is kitért a cikk, hogy az elmúlt napokban egyre többen hívták fel a figyelmet a bojkott lehetőségére, például Hollandiában egy petíció kedd estére megközelítette a 90 000 aláírót.
A helyzet pikantériája, hogy miközben az európai sportági vezetők közül a Budapestre látogatókat a lap értesülései szerint egyöntetűen mélységes aggodalom tölti el Trump cselekedetei miatt, a vb-t a FIFA szervezi. Annak elnöke, Gianni Infantino pedig igen jó viszonyban van az amerikai elnökkel, akinek tavaly decemberben még egy FIFA-békedíjjal is benyalt. A FIFA vezetősége hivatalosan még valószínűtlennek tartja a konfliktus eszkalációját, de a sportágon belül egyre erősebben érzékelhető a bizonytalanság.
Pláne azért, mert a világbajnokságra kijutott 12 európai válogatottból 6 olyan országból érkezik, amelyeket Trump már megfenyegetett a Grönland miatt belebegtetett büntetővámmal. Ráadásul a négy évvel ezelőtti döntős Franciaország mellett még olyan futballnagyhatalmakról van szó, mint Anglia és Skócia (mint az Egyesült Királyság részei), Hollandia, Németország. Emellett Trump célkeresztjében van a vb-re kijutott Norvégia is.
Magyarország minden bizonnyal a FIFA – és az Egyesült Államok – oldalán állna, ha törésre kerülne sor. Más kérdés, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki, még a pótselejtezőről is lecsúszott az utolsó forduló utolsó utáni percében kapott góllal.
A Nobel-bizottságtól nem kapta meg, de a FIFA mindent jóvá tett.
Az amerikai elnök a svájci Világgazdasági Fórumon tartott egy, a mostanában megszokottnál is összefüggéstelenebb, hosszú beszédet, ahol egyebek mellett Európáról és Grönland megvásárlásáról is beszélt.