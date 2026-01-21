A futball-vb lehetséges európai bojkottjáról is tárgyaltak zárt ajtók mögött hétfőn Budapesten európai sportvezetők

Hétfőn nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Magyar Labdarúgó Szövetség, az ünnepségen nemcsak a magát futballokosnak nevező Orbán Viktor vett részt, hanem számos európai sportvezető, köztük az UEFA-elnök Aleksander Čeferin, de eljött Budapestre Gianni Infantino, a FIFA elnöke is. Az eseményről mostanra kiderült, hogy jóval több volt protokolláris ceremóniánál.

Csányi Sándor és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Guardian birtokába került információk szerint mintegy húsz labdarúgó-szövetségi vezető zárt ajtók mögött, informálisan arról egyeztetett, milyen hatással lehet a nyári futball-világbajnokságra Donald Trump amerikai elnök nyomulása, hogy Grönlandot annektálja. A június 11-én kezdődő vb-nek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada a három társszervezője, de a rendező városok többsége, a 16-ból 11 amerikai, és a 104 mérkőzésből 78-at az USA-ban rendeznek.

A brit lap szerint „az európai futballvezetők egyre inkább aggódnak” az amerikai elnök szándékai miatt, ezért kezdtek megbeszéléseket arról, hogy a sportág hogyan reagálhat, ha a helyzet elmérgesedik. A grönlandi válságról ugyanakkor annak tudatában folytattak informális megbeszéléseket, hogy egységes európai válaszra lehet szükség, ha Trump eszkalálná a helyzetet. A labdarúgó-szövetségek eddig nem reagáltak nyilvánosan az egyre feszültebb nemzetközi helyzetre, „a reakció iránti igény azonban fokozódni fog, ha Trump nem hátrál meg”.

Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke az MLSZ fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Fotó: MLSZ

A Guardian azt írja, hogy a szövetségek többsége valószínűleg kormánya Grönland körüli eseményekre adott válaszai alapján fog eljárni, bár a lap egyes forrásai szerint a sportvezetők gondolkodnak egy proaktívabb megközelítésen is – a cikkből nem derül ki, hogy a hétfői budapesti egyeztetésen voltak-e erre konkrét ötletek. „Úgy tűnik, hogy ha a kontinens egyik nagyobb labdarúgó-szövetsége kiállna, mások is követnék” – írja a lap. Arra is kitért a cikk, hogy az elmúlt napokban egyre többen hívták fel a figyelmet a bojkott lehetőségére, például Hollandiában egy petíció kedd estére megközelítette a 90 000 aláírót.

A helyzet pikantériája, hogy miközben az európai sportági vezetők közül a Budapestre látogatókat a lap értesülései szerint egyöntetűen mélységes aggodalom tölti el Trump cselekedetei miatt, a vb-t a FIFA szervezi. Annak elnöke, Gianni Infantino pedig igen jó viszonyban van az amerikai elnökkel, akinek tavaly decemberben még egy FIFA-békedíjjal is benyalt. A FIFA vezetősége hivatalosan még valószínűtlennek tartja a konfliktus eszkalációját, de a sportágon belül egyre erősebben érzékelhető a bizonytalanság.

Pláne azért, mert a világbajnokságra kijutott 12 európai válogatottból 6 olyan országból érkezik, amelyeket Trump már megfenyegetett a Grönland miatt belebegtetett büntetővámmal. Ráadásul a négy évvel ezelőtti döntős Franciaország mellett még olyan futballnagyhatalmakról van szó, mint Anglia és Skócia (mint az Egyesült Királyság részei), Hollandia, Németország. Emellett Trump célkeresztjében van a vb-re kijutott Norvégia is.

Magyarország minden bizonnyal a FIFA – és az Egyesült Államok – oldalán állna, ha törésre kerülne sor. Más kérdés, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki, még a pótselejtezőről is lecsúszott az utolsó forduló utolsó utáni percében kapott góllal.