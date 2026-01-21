A Szőlő utcai javító egyik volt nevelője még azután is tanúja volt egy pofonnak, hogy kitört a botrány

Interjút adott a Partizánnak, Proics Lilla, aki két hónapot töltött nevelőként a Szőlő utcai javítóintézetben, és aki egyike volt azoknak, akiket elbocsátottak, amikor kedd reggel azonnali hatállyal bezárták az intézményt.

Proics korábban gimnáziumban dolgozott tanárként, Kovács-Buna Károly megbízott igazgató vette fel a Szőlő utcába, aki nem sokkal később távozott, miután nyilvánosságra került egy videó, amiben bántalmaz egy bennlakó fiatalt.

„Az, hogy ezek az intézmények ennyire zártak, és ennyire semmit nem lehet tudni róluk, nem normális, és annak a melegágya, hogy bármit meg lehet csinálni” - mondta.

Proics Kovács-Buna bántalmazásainak nem volt tanúja, ugyanakkor szerinte különös dolgok hangozattak el egy általa tartott továbbképzésen, amiket le is jegyzetelt. Például, hogy „a nevelés hatalmi kérdés, akaratrákényszerítés”, vagy hogy „az empátia minden nevelésben káros, mert kiváltja a gyerekek ellenállását”, illetve „a győzködés, a kérlelés, a növendék bevonása a döntési folyamatokban rombolja a tekintélyt.” Ezért szerinte mindig úgy kellett lezárulnia a „feszkós helyzeteknek” is, hogy a fiúk belátták, ők itt fogvatartottak. Proics szerint ez mind ellentétes azzal, amit ő valaha tanult a szakmáról.

Fotó: Partizán

Kovács-Bunát egy feszült emberként írta le, aki ha belépett a szobába, a felnőttek is vigyázva álltak. Ezt Proics azért sem értette, mert Kovács-Buna nem volt katona. Elmondása szerint, amikor nyilvánosságra került a videó, arról nem beszélhettek benn, kifejezetten tiltás volt, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszoljanak a fiataloknak.

Kovács-Bunát a fiatalok sem igazán kedvelték, Juhász Péter Pált azonban már pozitívabban emlegették. Bár Proics soha nem járt ott, a fiúk arról számoltak be, hogy egzotikus állatokat, köztük kígyót és trópusi pókot tartott az alagsorban.

Proics azt is állította, hogy ottléte alatt több nevelővel kapcsolatban is felmerült, hogy bántalmazzák a fiatalokat. A második munkanapján fültanúja volt egy pofonnak, miután egy nevelő kiküldött egy fiatalt a mosdóba, aki nem akart előbb kimenni, aztán mégis kiment, a pofon peddig ekkor csattant el. Pedig szerinte az irányítási feladatokat ellátó bv-parancsnok is hangsúlyozta, hogy tilos egy ujjal is hozzányúlni a gyerekekhez, ehhez képest még ezután is volt pár eset – az elkövetőket jellemzően el is bocsájtották. (via Telex)