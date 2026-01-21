A Tisza és a Fidesz is megszavazta az Európai Parlamentben, hogy vizsgálják felül a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezményt

Az Európai Parlament szerdán bírósági felülvizsgálatra küldte az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást – írja a Politico. Az egyezményt az Európai Unió tagállamainak minősített többsége január 9-én hagyta jóvá, csak Magyarország, Írország, Franciaország és Lengyelország szavazott ellene.

A képviselők szűk többséggel kérték fel az Európai Unió Bíróságát, hogy vizsgálja meg: a megállapodás szövegei összhangban állnak-e az uniós alapszerződésekkel. A határozatot 334 igen, 324 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett fogadták el. Az EP addig nem szavazhat magáról a megállapodásról, amíg a bíróság ki nem adja állásfoglalását – ez az eljárás jellemzően 18–24 hónapot vesz igénybe.

A lap szerint most felmerülhet annak a lehetősége, hogy az Európai Bizottság ideiglenesen életbe lépteti az egyezményt, ami vitát okozhat a Parlament és a Bizottság között a demokratikus ellenőrzés kérdésében. A döntés komoly vereség az Európai Bizottság és a megállapodást támogató tagállamok számára, amik szorosabb gazdasági kapcsolatokat szeretnének a Mercosur-országokkal, és amik az egyezményt eszköznek tekintik Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan vámintézkedéseivel szemben.

Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Bernd Lange, az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke élesen bírálta a döntést. Szerinte az ellenzőknek a későbbi jóváhagyási szavazáson kellene nemet mondaniuk, nem pedig jogi kifogásokkal késleltetni a folyamatot. A döntést súlyosan károsnak nevezte az EU gazdasági érdekeire és nemzetközi megítélésére.

Kedd délelőtt több ezer gazda tüntetett az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt az egyezmény ellen. Attól tartanak, hogy az Argentínából, Brazíliából, Bolíviából, Paraguayból, Uruguayból hozzánk érkező mezőgazdasági termékek miatt hátrányos helyzetbe kerülnének, mivel ezekben az országokban 30-40 százalékkal alacsonyabbak a termelési költségek, ráadásul lazábbak a környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok.

A tüntetésen Magyar Péter és a Tisza Párt szakpolitikusai személyesen is megjelentek, és elmondták, hogy a magyar kormány nem készült fel a szabadkereskedelmi megállapodás hatásaira, ezért nagy a veszélye annak, hogy ellenőrizetlen élelmiszerek és alapanyagok érkezhetnek Európába. A Fidesz frakciója inkább az Európai Parlament folyosóján tiltakozott táblákkal a szerződés ellen.

De az alapkérdésben, vagyis hogy a Mercosur-egyezmény káros a magyar mezőgazdaságra, a Tisza és a Fidesz nem gondol mást, ellenzik azt.

Deutsch Tamás mégis arról írt, hogy „Magyar Péterék csinálták a Mercosurt”, a Megafon influenszerei pedig beleálltak Magyarékba a tüntetésen. A Tisza-elnök videójának végén Schauer Viktor László fideszes influenszer jelent meg CPAC-es sapkában, azt mondta Magyarnak, hogy eltévesztette a házszámot. De a Tisza pár elnöke helyett többnyire inkább a saját telefonjába beszélt.

Fotó: VALERIE DUBOIS/Hans Lucas via AFP

Magyar Péter a Facebookon „óriási sikerként” számolt be a szavazás eredményéről. „A TISZA hét EP képviselőjének szavazatával sikerült megvédeni a magyar gazdákat a Mercosur egyezmény káros hatásaitól! Az Európai Parlament az imént szűk többséggel elfogadta azt a néppárti képviselők által benyújtott javaslatot, amely megakadályozza a magyar gazdák számára rendkívül hátrányos Mercosur egyezmény hatályba lépését! 334 igent és 324 nemet kapott a javaslat. Ha TISZA képviselői nem így szavaztak volna, akkor nem sikerült volna megvédeni a magyar gazdákat” – írta. Azt is állította, hogy a Fidesznek nem volt minden képviselője jelen a szavazásnál. „A TISZA és a Néppárt elérte azt az Európai Parlamentben, ami az Orbán-kormánynak nem sikerült a Tanácsban. Ha nincs a mai néppárti javaslat, vagy azt nem támogatja a TISZA mind a hét képviselője, akkor a magyar gazdák és a teljes magyar mezőgazdaság óriási bajba került volna.”

Deutsch Tamás is azt állította a közösségi médiában, hogy a Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. „A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig, a gazdák álláspontját képviselve, a Patrióta-frakció volt. Az egész Mercosur-megállapodást a néppárti-baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt. Az igazság pillanata holnap jön el. Akkor szavazunk az Ursula von der Leyen ellen a Patrióták által benyújtott bizalmatlansági indítványról, amit azért kezdeményeztünk, mert ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást. Ursula von der Leyennek és a Mercosur-megállapodásnak is mennie kell. Ennyi”.