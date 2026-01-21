Nyilvános Facebook-posztban búcsúzik a Vörösmarty Mihály Gimnázium Egressy Mátyástól, aki szombaton tűnt el egy szórakozóhelyről hazafele menet.

„Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell” - olvasható a bejegyzésben.

Kedden az Mtk Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg a fiú zuhant szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába. A fiú iskolája már korábban kitűzte a fekete zászlót.

A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amit a 18 éves fiatal édesapja azonosított. Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az iskolájára tegnap este kitették a fekete zászlót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését a 18 éves fiúnak, aki január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el. Később állítólag a város több pontján is látták zavart állapotban. Jelenleg már a Dunában is keresik, de a kutatást az újra erősödő jégzajlás nehezíti.