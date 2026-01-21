Dán külügyminiszter: Nem tárgyalunk Grönland amerikai átvételéről

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter reagált Donald Trump davosi beszédére, amiben az amerikai elnök azt mondta, az Egyesült Államok „azonnali tárgyalásokat” akar indítani Grönland megszerzéséről. Rasmussen kijelentette, hogy Dánia nem tárgyal Grönland amerikai átvételéről:

„Nem veszünk részt olyan tárgyalásokon, amik azon alapulnak, hogy alapelveket adunk fel. Ilyet sosem fogunk csinálni.”

Lars Løkke Rasmussen Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP

Rasmussen kommentálta Trump azon kijelentését is, miszerint az Egyesült Államok nem alkalmaz erőszakot Grönland megszerzése érdekében. Azt mondta, önmagában pozitív, hogy az amerikai elnök azt mondja, nem alkalmaz katonai erőt, „de ez még nem oldja meg a problémát”. Szerinte Trump Gröndland annexiójára irányuló ambíciója egyértelműen „ép”.

Trump zavaros davosi beszédében viszonylag egyértelműen figyelmeztette a jelenlevőket, hogy emlékeznek majd arra, mit csinálnak Grönlanddal kapcsolatban.„Mondhatnak igent, és ezért nagyon hálásak leszünk. Vagy mondhatnak nemet – és mi emlékezni fogunk rá.” (via Süddeutsche Zeitung)