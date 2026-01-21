Feltételezett orosz kémet vettek őrizetbe Berlinben

Németországban őrizetbe vettek egy ukrán–német kettős állampolgárságú nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Oroszországnak kémkedett. Ilona W.-t Berlinben fogták el, és azzal gyanúsítják, hogy legkésőbb 2023 novemberétől információkat adott át az ukrajnai háborúval kapcsolatban a berlini orosz nagykövetségen dolgozó összekötőjének.

A Spiegel információi szerint a német elhárítás azt feltételezi, hogy az összekötő az orosz katonai hírszerzés (GRU) katonai attasénak álcázott ezredese volt. A gyanú szerint a nő segített neki, hogy álnéven részt vegyen berlini politikai eseményeken, és a titkosszolgálat számára fontos kapcsolatokat építsen ki.

A berlini orosz nagykövetség épülete Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A nő a gyanú szerint háttérinformációkat gyűjtött politikai rendezvények résztvevőiről, hadiipari létesítmények helyszíneiről, dróntesztekről, valamint Ukrajnának tervezett drónszállítmányokról. Kémkedése során a német védelmi minisztérium két – személyesen ismert – volt alkalmazottjával is felvette a kapcsolatot.

A dpa információi szerint egyikük egy nemrég nyugdíjba vonult vezérkari tiszt, másikuk pedig egy magas rangú civil alkalmazott volt, aki több mint 15 éve szerelt le a német katonaságtól. Katonai források szerint a hatóságok mindkét férfi ellen nyomoznak.