Hideg van, megjelentek a tűzifacsalók

A hosszabb ideje tartó mínuszok miatt nagy a kereslet tűzifára, ezt használják ki az online is hirdető kamu árusok, számolt be a rendőrség a honlapján.

Tolna vármegyében, a napokban több olyan feljelentés érkezett, amikor a különböző közösségimédia felületeken jelentek meg – mint később kiderült – kamu hirdetések.

A csalók más vállalkozások képeivel visszaélve adtak fel hirdetéseket. Két esetben azzal csaptak be egy dunaföldvári és egy szakályi sértettet, hogy 5 köbméter akácfát kínáltak 120 000 forintért néhány napos kiszállítással. A vételárat a vásárlók mindkét esetben előre elutalták, de az ígért időig a fát nem kapták meg, a hirdetők rövid időn belül elérhetetlenné váltak és a pénzüket nem kapták vissza.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A rendőrség arra kéri a vásárlókat, hogy: